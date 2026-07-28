وزیر اقتصاد گفت:روش کنونی قیمت‌گذاری دارو پاسخگو نیست و حذف ارز ترجیحی دارو باید با تأمین منابع پایدار همراه باشد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های صنعت دارو، اظهار کرد: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستی را اعمال کنند که حقوق بخش خصوصی در حوزه دارو رعایت شود، چرا که روش کنونی قیمت‌گذاری دارو پاسخگوی نیازهای این صنعت نیست.

وی افزود: دولت باید میزان بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف را مشخص کرده و منابع لازم برای پرداخت آن‌ها را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی کند. در بودجه سال جاری منابعی برای بخش تولید دارو در نظر گرفته نشده است و اگرچه ممکن است بتوانیم مجوزهایی را از سران قوا دریافت کنیم، اما با منابع موجود امکان تأمین این مطالبات وجود ندارد. با این حال، دولت خود را متعهد به پرداخت بدهی‌ها می‌داند.

وزیر اقتصاد درباره ارز ترجیحی دارو نیز گفت: پیش از این قرار بود منابع مورد نیاز این بخش در قالب طرح «دارویار» تأمین شود، اما اکنون باید بدهی دولت به داروسازان در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. از سازمان غذا و دارو درخواست می‌کنم برای پیش‌بینی منابع مورد نیاز طرح دارویار در سال آینده همکاری لازم را داشته باشد.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تأمین منابع صنعت دارو خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی این بخش باید حذف شود، اما این اقدام مشروط به همراهی و مشارکت بخش دارویی کشور و تأمین منابع پایدار است. لازم است یک بار برای همیشه منابع مورد نیاز واردات مواد اولیه تولید دارو به‌طور شفاف پیش‌بینی و این مسئله به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

وی همچنین با طرح این پرسش که «آیا کیفیت تولیدات دارویی کشور در سطحی قرار دارد که بتواند در بازارهای صادراتی رقابت کند؟» گفت: باید ظرفیت‌های صادراتی صنعت داروی کشور مورد توجه قرار گیرد.

در پاسخ به این پرسش، انجمن تولیدکنندگان دارو اعلام کرد که محصولات دارویی ایران امکان صادرات به ۷۶ کشور جهان را دارند و مجوزهای لازم برای آن‌ها اخذ شده است، اما به دلیل مشکلات بین‌المللی، صادرات این محصولات در حال حاضر با محدودیت مواجه شده است. با این وجود، سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارو از کشور انجام شده و ظرفیت تولید دارو در کشور حدود ۲.۵ برابر میزان تولید فعلی است.

 

برچسب ها: دارو ، ارز ترجیحی
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
توازن انرژی در حوزه نفت و گاز کلید توسعه پایدار در برنامه هفتم پیشرفت
بازنگری جدی درسیاست‌گذاری ارزی
عرضه نفت ایران با حذف واسطه‌ها و کمترین تخفیف ادامه خواهد داشت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تامین آب پایانه‌های مرزی برای اربعین بدون مشکل انجام می‌شود+ فیلم
نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد نصف شد/ تامین ارز دارو در اولویت است
بهترین سایت رزرو هتل در ایران؛ بررسی و مقایسه ۶ پلتفرم برتر گردشگری
روز مثبت بورس در سایه احتیاط معامله‌گران حقیقی؛ تغییر مسیر نقدینگی
ترافیک سنگین در محور کرج - قزوین
رفع ناترازی انرژی بخش صنعت با دستور رئیس‌جمهور
افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال
دمای هوای شهرهای شمالی خنک می‌شود
تولید گندم از ۱۴ میلیون تن فراتر می‌رود
تهرانی‌ها در روزهای گرم کمتر آب مصرف کردند/ ضرورت تداوم مدیریت مصرف+ فیلم
آخرین اخبار
تهرانی‌ها در روزهای گرم کمتر آب مصرف کردند/ ضرورت تداوم مدیریت مصرف+ فیلم
دمای هوای شهرهای شمالی خنک می‌شود
شکاف ۳۹۵ همتی در درآمد و هزینه صنعت برق
پرداخت ۹۷۶ ميليارد ريال تسهیلات ودیعه مسکن موقت/بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی
رفع ناترازی انرژی بخش صنعت با دستور رئیس‌جمهور
تولید گندم از ۱۴ میلیون تن فراتر می‌رود
ترافیک سنگین در محور کرج - قزوین
تامین آب پایانه‌های مرزی برای اربعین بدون مشکل انجام می‌شود+ فیلم
خرید ۲.۸۷ میلیون تنی گندم توسط شبکه تعاونی‌های روستایی
رشد ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه امسال/شناسایی ۱۷۶ هزار مورد تخلف در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان
افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال
بهترین سایت رزرو هتل در ایران؛ بررسی و مقایسه ۶ پلتفرم برتر گردشگری
نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد نصف شد/ تامین ارز دارو در اولویت است
روز مثبت بورس در سایه احتیاط معامله‌گران حقیقی؛ تغییر مسیر نقدینگی
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگا‌ه ها در سه استان افزایش یافت
ناوگان هوایی در خدمت زائران اربعین/امکان برقراری پروازهای فوق‌العاده در صورت افزایش تقاضا
اولویت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد/ تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد
کاهش ۲ نمره‌ای حدنصاب قبولی آزمون ورود به حرفه مهندسان برای خرداد و دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ مرداد
۱۷۰ راهدارخانه به‌صورت ویژه در خدمت زائران اربعین
افزایش ۴۰۰ برابری قبض برق چاه های کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور + فیلم
زیباترین روستاهای شمال ایران رو از دست نده!
کاشت مو با دستگاه در تهران؛ معرفی مراکز معتبر و راهنمای انتخاب
مرکز اطلاعات مالی: اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آن است
ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شبکه بانکی
بازنگری جدی درسیاست‌گذاری ارزی
تاکید شورای عالی شهرسازی بر حفظ سقف جمعیتی منطقه ۲۲ تهران و جبران کمبود خدمات محله‌ای
صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ممنوع است
رشد بیش از ۴۹ هزار واحدی شاخص کل بورس