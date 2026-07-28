شهروندخبرنگارهای ما با ارسال فیلمی از فاضلاب های رها شده در کوچه و خیابان های شهرستان صالح آباد گلایه

باشگاه خبرنگاران جوان - فاضلاب‌های رها شده، بستری برای تجمع انواع حشرات و پشه‌های موذی شده‌اند و سلامتِ خانواده‌ها را تهدید می‌کنند. از سوی دیگر، نبودِ راه دسترسی مناسب، پل و فقدان آسفالت، زندگیِ روزمره را برای اهالی به کابوس تبدیل کرده است.این روز‌ها شهروندان شهرستان صالح آباد استاد خراسان رضوی از فاضلاب‌های رها شده در سطح کوچه و خیابان‌ها گلایه دارند و پیگیری‌های آنها به نتیجه‌ای نرسیده است.
فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

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برچسب ها: فاضلاب های شهری ، رها سازی فاضلاب ، مشکلات مردم
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