شهروندخبرنگارهای ما با ارسال فیلمی از فاضلاب های رها شده در کوچه و خیابان های شهرستان صالح آباد گلایه

باشگاه خبرنگاران جوان - فاضلاب‌های رها شده، بستری برای تجمع انواع حشرات و پشه‌های موذی شده‌اند و سلامتِ خانواده‌ها را تهدید می‌کنند. از سوی دیگر، نبودِ راه دسترسی مناسب، پل و فقدان آسفالت، زندگیِ روزمره را برای اهالی به کابوس تبدیل کرده است.این روز‌ها شهروندان شهرستان صالح آباد استاد خراسان رضوی از فاضلاب‌های رها شده در سطح کوچه و خیابان‌ها گلایه دارند و پیگیری‌های آنها به نتیجه‌ای نرسیده است.

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منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

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