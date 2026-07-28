باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امید امیدی شاه‌آباد با اشاره به جایگاه راهبردی شهرک صنعتی شماره ۳ در توسعه صنعتی مرکز استان، اظهار کرد: با توجه به استقرار صنایع مهمی همچون کارخانه لاستیک‌سازی خرم‌آباد، تأمین پایدار آب این شهرک از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲ همت برای ساخت و تکمیل پروژه لاستیک‌سازی خرم‌آباد هزینه شده است، افزود: این طرح برای تکمیل به ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات ارزی نیاز دارد که پیگیری‌های لازم برای تأمین آن با جدیت در حال انجام است.

معاون اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: استاندار لرستان نیز به‌صورت ویژه موضوع تأمین منابع مالی این پروژه را دنبال می‌کند تا موانع پیش‌روی یکی از مهم‌ترین طرح‌های صنعتی استان برطرف شود.

امیدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین آب شهرک صنعتی شماره ۳ گفت: برای این موضوع، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده است. در افق بلندمدت، با بهره‌برداری از سد مخمل‌کوه، آب مورد نیاز این شهرک و پروژه لاستیک‌سازی به‌صورت پایدار تأمین خواهد شد.

وی همچنین از تأمین منابع مالی اجرای خط انتقال آب در کوتاه‌مدت خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و روند اجرای آن در حال انجام است؛ اقدامی که می‌تواند بخش مهمی از نیاز آبی صنایع مستقر در شهرک صنعتی شماره ۳ را برطرف کند.