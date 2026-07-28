باشگاه خبرنگاران جوان - قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا با ابزار‌های مختلف به دنبال تصاحب زمین و منابع کشور‌ها هستند. این قدرت، تنها باعث ویرانی و بی‌ثباتی می‌شود. جهان امروز از این قدرت‌های مادی خسته شده است. انسان‌ها در میان این همه پیشرفت، احساس پوچی می‌کنند. به همین دلیل بحران جهان امروز، بحران هویت است.

هر ملتی با تکیه بر زبان، تاریخ و فرهنگ خود اصالت می‌یابد، اما تمدن غرب جهان را به تکه‌های کوچک و درگیر تقسیم کرد که در این مدل، ملت‌سازی بر پایه مرز‌های جغرافیایی و منافع مادی بود. این نگاه، انسان را به یک موجود مصرف‌کننده تبدیل کرد و پیوند‌های انسانی و معنوی را تضعیف کرد.

به تعبیر دیگر، تمدن غرب ناسیونالیسم را به شکلی بازنمایی کرد که هدفش تنها منافع مادی و سلطه‌جویی باشد و مرز‌های مصنوعی کشید تا ملت‌ها را در تضاد با یکدیگر قرار دهد و ابزاری شوند برای تأمین منافع غرب. این تمدن منحط با القای مفاهیم ناقص، هویت ملی را از معنویت جدا کرد. آنها می‌خواستند ملت‌ها را در مرز‌های خود زندانی کنند تا از تشکیل یک قدرت بزرگ تمدنی جلوگیری کنند.

ما به مفهومی نیاز داریم که فراتر از مرز‌های مصنوعی باشد و با ارزش‌های مشترک در هویت ملت‌ها، قدرت لازم برای ایجاد تمدن را بسازد. مفهوم امت میان انسان‌ها بر اساس ارزش‌های مشترک پیوند ایجاد می‌کند. اتحاد بر مدار ایمان و عدالت. در مدل امت‌سازی، هدف، ایجاد فضایی برای شکوفایی مشترک است. ملت ما به هویت ملی، انقلابی و اسلامی خود افتخار می‌کند، زیرا این هویت منشأ دستاور‌های بزرگ در ایران بوده است.

انسان در تمدن غرب؛ موجودی مادی و مصرف کننده

تمدن غرب با انسان‌محوری و فردگرایی افراطی، جوامع غرب را دچار پوچی و بی‌معنایی کرده و پیوند‌ها را از بین برده است. انسان در تمدن غرب موجودی مادی و مصرف کننده است، اما در الگوی امت، انسان معنا می‌یابد و با ارزش‌های الهی به سوی کمال حرکت می‌کند. در این الگو، قدرت در خدمت سعادت و کمال انسان است. ایران قوی می‌تواند با تقویت پیوند‌ها میان جوامع اسلامی، یک تمدن بسازد.

ایران قوی؛ نماد پیشرفت در سایه تحریم و ایستادگی در برابر استکبار

ایران قوی، پیشران این حرکت است، زیرا کانون تجمع و تحقق ارزش‌های تمدنی است. این قدرت، از جنس قدرت‌های سلطه‌جو نیست. ایران قوی با تکیه بر گفتمان انقلاب اسلامی نماد پیشرفت در سایه تحریم و ایستادگی در برابر استکبار است. ایران قوی، امکان امت‌سازی را فراهم می‌کند تا جمعیت‌های پراکنده را به یک پیکره واحد با الگوی زندگی سعادتمندانه تبدیل کند.

جهان پساغربی، به دنبال معنا می‌گردد. ایران قوی، با ارائه الگوی امت، این معنا را به جهان عرضه می‌کند. ایران قوی به سوی ساختن یک تمدن جهانی بر مدار توحید حرکت می‌کند.

امام شهید: با استکبار، نظام سلطه و تسلط چند کشور بر سرنوشت عالم بشدت مخالفیم

همان‌طور که انقلاب اسلامی، ملت ایران را از چنگ استعمار و ذلت نجات داد، الگوی تمدنی ما نیز جهان را از چنگ استبداد جهانی رها خواهد کرد. حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید خامنه‌ای ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ در دیدار جمعی از مردم آذربایجان بیان داشتند: «ما با استکبار، نظام سلطه و تسلط چند کشور بر سرنوشت عالم بشدت مخالفیم و با آن مبارزه میکنیم و نمیگذاریم اینها با سرنوشت دنیا بازی کنند».

نظم فعلی جهان بر پایه زور و نابرابری بنا شده است. ایران قوی به دنبال تغییر این قواعد است. ایران اسلامی با تکیه بر هویت ملی، اسلامی و انقلابی و توان علمی خود ایستاده و و راه را برای بیداری دیگر ملت‌ها و خروج از سیطره مادی‌گرایی به بشریت نشان می‌دهد. ما نشان می‌دهیم که می‌توان هم در معنویت و اخلاق و هم در تکنولوژی پیشرفت کرد.

امام شهید انقلاب ۳ فروردین ۱۳۹۹ در سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران تأکید کردند: «امام خمینی (ره) با درک بسیار عمیق از حقایق اسلام، دقیقاً به نسخه بعثت عمل کرد و با ایمان عمیق و توکلِ مبنایی خود و تکیه بر مردم مؤمن ایران علیه رژیم فاسد، ظالم و وابسته پهلوی به‌پا خاست و نظام اسلامی را شکل داد تا بر اساس معارف، ارزش‌ها و احکام بعثت، ملت ایران را در مسیر فلاح و رستگاری قرار دهد».

ایشان پیشرفت اسلام در زمان‌های مختلف از جمله قرن‌های اول بعثت را ناشی از ریشه‌دار بودن حقایق بعثت دانستند و افزودند: «طبیعت اسلام پیشرفت و قوی‌تر شدن است و اگر امروز نیز صادقانه به نسخه بعثت عمل کنیم، می‌توانیم ایران را از ابعاد مختلف به قله‌های رفیع برسانیم و در افقی دورتر تمدن اسلامی را محقق کنیم».

ما با اتکا به مردم مؤمن و مجاهد ثابت می‌کنیم که با قدرت معنا، می‌توان تاریخ را بازسازی کرد. این نظم جدید در حال تولد است. ایران قوی دارای قدرت معناگراست و در سطح امت نقش‌آفرینی می‌کند.

ایران قوی به دلیل داشتن ایمان، هویت و معنا شکست‌ناپذیر است

تمدن اسلامی، تمدن معنویت، عقلانیت، عدالت و پیشرفت است. در این الگو، عقل ابزاری غرب که تنها به فکر تولید پول و سلاح است، کنار می‌رود و جای خود را به عقل قدسی می‌دهد. عقل قدسی، قدرت را برای ساختن جامعه‌ای فضیلت‌مدار می‌خواهد. امام شهید انقلاب ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ در خطبه‌های نماز جمعه تهران خاطرنشان کردند: «ایران به دنبال دفاع از قرآن و سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و احیاء امت اسلامی است». ایران قوی با ارائه الگوی قدرت معناگرا به جهان ثابت می‌کند که آینده متعلق به قدرت‌های مادی نیست. می‌خواهد دنیایی بسازد که در آن، علم و ایمان با هم باشند. این دو در اصل با هم هستند، اما غرب آنها را از هم جدا کرده است که خود بحث‌های مفصلی می‌خواهد.

امت، تحقق آرمان‌های الهی در مقیاس جهانی است. قدرت امت اسلامی ریشه در ایمان و توحید دارد و از جنس قدرت‌های مادی غرب نیست. قدرت غربی، سلطه‌گر است، اما قدرت برخاسته از انقلاب اسلامی، رهایی‌بخش انسان از اسارت ذهنی و مادی غرب است. این همان قدرت معناگرایی است که جهان پساغربی به شدت به آن نیاز دارد. ایران قوی به دلیل داشتن ایمان، هویت و معنا شکست‌ناپذیر است. چون حقیقت، هرگز از بین نمی‌رود.

منبع: فارس