نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت:بازار اجاره در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در برخی مناطق، قیمت‌های پیشنهادی برای مستأجران آزاردهنده است. با این حال، نمی‌توان درصد مشخصی از افزایش اجاره‌بها را برای تمام مناطق تهران اعلام کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجاره‌بها بر توافقات میان مردم تأثیر گذاشته است گفت: این مسئله علاوه بر ایجاد مشکل برای مردم، در آینده به ضرر سیاست‌گذاران نیز خواهد بود، زیرا بخشی از قراردادها در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌شود و تصمیم‌گیری‌های مسئولان بر مبنای آمار ناقص صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: بهتر بود در تدوین این مقررات، امکان توافق میان مالک و مستأجر نیز در نظر گرفته می‌شد؛ چرا که طرفین قرارداد شناخت کافی از شرایط یکدیگر دارند و در بسیاری از موارد با سازگاری مالی به توافق می‌رسند.

بیگی‌نژاد درباره وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن نیز گفت: بازار اجاره در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در برخی مناطق، قیمت‌های پیشنهادی برای مستأجران آزاردهنده است. با این حال، نمی‌توان درصد مشخصی از افزایش اجاره‌بها را برای تمام مناطق تهران اعلام کرد، زیرا قیمت‌ها به‌صورت موردی و بر اساس ویژگی‌های هر ملک تعیین می‌شود.

وی افزود: امکانات هر واحد مسکونی از جمله پارکینگ، انباری و موقعیت ملک در تعیین قیمت اجاره تأثیرگذار است و نمی‌توان برای همه مناطق و همه واحدها یک نرخ واحد در نظر گرفت.

 

برچسب ها: مسکن ، بازار مسکن
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
خرید متور سیکلت هم. آرزو شده. چ برسه به خونه ماشین .
منطقه آزاد . علاج درد تمام سرمایه مردم شده ماشین ماشین وارد بشه. همینه ارزون میشه. همه ماشین ها سبک سنگین. راهسازی متور و دوچرخه . لطفا. واردات رو آزاد کنید
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