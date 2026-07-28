باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجارهبها بر توافقات میان مردم تأثیر گذاشته است گفت: این مسئله علاوه بر ایجاد مشکل برای مردم، در آینده به ضرر سیاستگذاران نیز خواهد بود، زیرا بخشی از قراردادها در سامانههای رسمی ثبت نمیشود و تصمیمگیریهای مسئولان بر مبنای آمار ناقص صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: بهتر بود در تدوین این مقررات، امکان توافق میان مالک و مستأجر نیز در نظر گرفته میشد؛ چرا که طرفین قرارداد شناخت کافی از شرایط یکدیگر دارند و در بسیاری از موارد با سازگاری مالی به توافق میرسند.
بیگینژاد درباره وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن نیز گفت: بازار اجاره در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در برخی مناطق، قیمتهای پیشنهادی برای مستأجران آزاردهنده است. با این حال، نمیتوان درصد مشخصی از افزایش اجارهبها را برای تمام مناطق تهران اعلام کرد، زیرا قیمتها بهصورت موردی و بر اساس ویژگیهای هر ملک تعیین میشود.
وی افزود: امکانات هر واحد مسکونی از جمله پارکینگ، انباری و موقعیت ملک در تعیین قیمت اجاره تأثیرگذار است و نمیتوان برای همه مناطق و همه واحدها یک نرخ واحد در نظر گرفت.