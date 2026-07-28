مدیر فرودگاه شهدای ایلام از برقراری پروازهای ویژه اربعین از امروز (سه‌شنبه) در فرودگاه شهدای ایلام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدتقی سلجوقی روز سه‌شنبه اظهار کرد: پرواز فوق‌العاده ویژه اربعین توسط شرکت هواپیمایی آساجت زائران فرودگاه ایلام را بین مسیرهای هوایی مشهد و تهران جابجا می‌کند.

وی افزود: این پرواز فوق‌العاده از امروز به مدت دو هفته توسط شرکت آساجت انجام می‌گیرد.

سلجوقی یادآور شد: از جمعه نیز شرکت هواپیمایی کارون به مدت یک هفته برای جابه‌جایی زائران پرواز فوق‌العاده‌ گنجانده است.

وی یادآور شد: رایزنی برای تداوم فعالیت این شرکت‌ها در طول سال در مسیر هوایی ایلام به تهران و مشهد ادامه دارد.

دیروز بعد از چندین ماه وقفه پرواز مسیر ایلام- مشهد توسط شرکت هواپیمایی آسمان انجام گرفت.

در برنامه‌های پروازی هفتگی فرودگاه شهدای ایلام ۱۶ سورتی پرواز توسط شرکت‌های هواپیمایی زاگرس، آسمان و آساجت انجام می‌گیرد.

برچسب ها: پروازها ، اربعین
خبرهای مرتبط
آتش‌سوزی جنگل‌های ملکشاهی و چرداول مهار شد
برقراری مجدد پرواز‌های مشهد - ایلام - مشهد در آستانه اربعین
برقراری پرواز ایلام - مشهد پس از شش ماه وقفه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برقراری پروازهای ویژه اربعین در ایلام
آخرین اخبار
برقراری پروازهای ویژه اربعین در ایلام
۲۰۰ خبرنگار حماسه اربعین را در مرز مهران روایت می‌کنند
بازگشت شش زائر مصدوم و جان‌باخته از مهران به کشور
تردد ۱۰۷ هزار زائر از مرز مهران در ۱۲ ساعت اخیر
تردد روان حدود ۱۴۶ هزار نفر از مرز مهران طی ۲۴ ساعت