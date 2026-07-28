باشگاه خبرنگاران جوان - محمدتقی سلجوقی روز سهشنبه اظهار کرد: پرواز فوقالعاده ویژه اربعین توسط شرکت هواپیمایی آساجت زائران فرودگاه ایلام را بین مسیرهای هوایی مشهد و تهران جابجا میکند.
وی افزود: این پرواز فوقالعاده از امروز به مدت دو هفته توسط شرکت آساجت انجام میگیرد.
سلجوقی یادآور شد: از جمعه نیز شرکت هواپیمایی کارون به مدت یک هفته برای جابهجایی زائران پرواز فوقالعاده گنجانده است.
وی یادآور شد: رایزنی برای تداوم فعالیت این شرکتها در طول سال در مسیر هوایی ایلام به تهران و مشهد ادامه دارد.
دیروز بعد از چندین ماه وقفه پرواز مسیر ایلام- مشهد توسط شرکت هواپیمایی آسمان انجام گرفت.
در برنامههای پروازی هفتگی فرودگاه شهدای ایلام ۱۶ سورتی پرواز توسط شرکتهای هواپیمایی زاگرس، آسمان و آساجت انجام میگیرد.