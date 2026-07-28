باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حامیان فلسطین روز دوشنبه در مقابل کاخ سفید تجمع کردند تا به سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به واشنگتن پیش از دیدار برنامهریزیشده او با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعتراض کنند.
معترضان با برافراشتن پرچمهای فلسطین، تابلوهایی در انتقاد از حمایت آمریکا از اسرائیل حمل کردند.
از جمله پیامهای در معرض دید، «ماشین جنگی آمریکا/اسرائیل را متوقف کنید»، «نفوذ اسرائیل بر واشنگتن را افشا کنید» و «حقوق بشر فلسطینیان نیز مهم است» بود.
این تجمع در حالی برگزار شد که نتانیاهو برای گفتوگو با ترامپ در کاخ سفید در روز سهشنبه، وارد واشنگتن شد. این هشتمین دیدار نتانیاهو با ترامپ از زمان انتخاب رئیسجمهور برای دوره دوم خواهد بود.
پس از دیدار با ترامپ، نتانیاهو قرار است در مراسم ویژه لیندسی گراهام، که از حامیان دیرینه اسرائیل بود، شرکت کند.
آمریکا مدتهاست که به خاطر حمایت از اسرائیل در جنگ در نوار غزه مورد انتقاد قرار گرفته است، جایی که از زمان آغاز جنگ نسلکشی توسط تلآویو در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۷۳،۰۰۰ نفر که بیشتر آنها زن و کودک بودهاند، شهید شدهاند.
منبع: آناتولی