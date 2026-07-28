باشگاه خبرنگاران جوان - ماشین جنگی ایالات متحده در باتلاق ایران به گِل نشسته و مقامات این کشور طرف‌های مختلف از پاکستان گرفته تا قطر و عمان را برای میانجی‌گری و رهایی از منجلاب به صف کرده‌اند، اما مستأجر رؤیاپرداز کاخ‌سفید انگار در وادی دیگری سیر می‌کند. پرزیدنت خودشیفته که البته به این گرفتاری واقف بوده و به‌تازگی برای خرید زمان و متقاعد کردن تصمیم‌سازان جمهوری اسلامی به کاهش حملات در تنگه هرمز، یک‌طرفه اعلام آتش‌بس کرده، حال به امید فتح اذهان داخلی کشورش، نقشه تسخیر تهران را در ذهن می‌پروراند؛ البته به کمک هوش مصنوعی!

رؤیای گذر از هرمز به حقیقت پیوست!

ماجرا به توییت‌های رگباری ترامپ در شامگاه دوشنبه بازمی‌گردد. او که انگار ترس از شکست خواب از سرش پرانده، گوشی به دست شده و رؤیا‌های خود را به تصویر کشیده. دونالد این گونه ظرف یک ساعت بیش از ۱۰ متن تولید شده توسط هوش مصنوعی درباره حمله به ایران را در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرده است. در این طرح‌های گرافیکی که با عبارت‌هایی نظیر «این نفتکش اکنون متعلق به ماست»، «خداحافظ اتاق موتور» و «دیگر موتوری در کار نیست» همراه شده‌اند، صحنه‌هایی از انهدام و آتش‌سوزی ناو‌ها و نفتکش‌های ما شبیه‌سازی شده‌اند.

در برخی از تصاویر هم حملات بمب‌افکن‌های بی-۲ و جنگنده‌های آمریکا به ایران نمایش داده شده و در آن عبارت «نگهبان جهان» و «فرشتگان نگهبان جهان» به چشم می‌خورد. اما دو تصویر با بقیه متفاوت است؛ یکی با نوشته قرمز رنگ «حمله به خارک»، هواگرد‌های مهاجم را در حال بمباران تأسیسات نفتی ایران نمایش می‌دهد و دومی به نظر به گذر ناوگان آمریکا از تنگه هرمز با کاپیتانی و سرفرماندهی ترامپ اشاره دارد!

دیوانه‌بازی «مرد دیوانه»

انتشار تصاویر دستکاری شده و ساختگی توسط ترامپ بی‌پیشینه نیست با این حال پیام‌های سلسله‌وار اخیر از چند نظر قابل بررسی است. مرور متن‌های رئیس‌جمهور ایالات متحده در «تروث سوشال» این واقعیت را آشکار می‌کند که او اصلاً آدم خودداری نیست و با وجود هشدار نهاد‌های امنیتی، شبکه‌های اجتماعی را بستری مناسب برای انتقال پیام به دیگران می‌داند. با چنین برداشتی دونالد احتمالاً در توییت‌های خود تهدید مقامات جمهوری اسلامی را مد نظر دارد؛ اینکه مقابل او نرمش نشان داده و از ایده کنترل تنگه هرمز دست بکشند وگرنه آمریکا دست به اقدام نظامی گسترده خواهد زد.

چنین پیامی به‌ویژه در حالی که او امروز میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ‌سفید خواهد بود معنادارتر است. روشن است که اگر او چنین هدفی تعریف کرده به کاهدان زده؛ چرا که ایران در مسیر دستیابی به اهداف ملی حاضر به کمترین انعطاف و امتیازدهی نبوده و نخواهد بود. البته ترامپ به نشاندن مقامات تهران پشت میز مذاکره هم راضی است و انتشار عکس در سلسله توییت‌هایش که او را در حال مصافحه با قالیباف به تصویر کشیده گواه چنین مدعایی است!

یک دلقک پیش‌بینی‌ناپذیر

بخش دیگر بازی را باید به رویکرد دوگانه و مبهم ترامپ برای به هم ریختن ذهن استراتژیست‌های ایرانی و پیش‌بینی‌ناپذیر نشان دادن اقدام‌های وی مربوط دانست. رئیس‌جمهور آمریکا در پیگیری استراتژی «مرد دیوانه» تلاش دارد از خود تصویر فردی بدون استراتژی که هر لحظه می‌تواند تصمیم تازه‌ای بگیرد را به دنیا مخابره کند. چنین رویکردی مورد اشاره شخص دونالد هم هست.

او پیش‌تر در پاسخ به پرسش خبرنگاری که گفت: «تاکتیک شماست که یک چیزی را می‌گویید و بعد آن را عوض می‌کنید؟»؛ چنین رویه‌ای یعنی ارسال پیام‌های ضد و نقیض را گامی خوب برای سردرگم کردن ایران دانست. ترامپ عنوان کرد: «این خوب است! آنها گیج و نگران می‌شوند». با این اوصاف در حالی که گفته می‌شود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن شتاب گرفته، قسمتی از دیوانه‌بازی تازه ترامپ بی‌ارتباط به رویکرد رسانه‌ای او که قرار دادن تصمیم‌سازان ایران در خلأ و فضای ابهام را هدف‌گذاری کرده، نیست.

ترامپ و تسخیر تهران به کمک هوش مصنوعی!

در نهایت، بخشی از نیت ترامپ در انتشار تصاویر تهدیدآمیز علیه ایران، به کیش شخصیتی او مربوط می‌شود، فردی خودشیفته که تلاش دارد با چنین نمایشی خود را در قامت رهبر و منجی جا بیندازد. با این حال جنبه مهم دیگر چنین سناریویی به تلاش پرزیدنت برای دلربایی و البته فریب شهروندان آمریکایی مربوط است. نباید از یاد برد که در کمتر از ۱۰۰روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، گرفتاری در جنگ فرسایشی اردوگاه جمهوری‌خواهان را به‌شدت ضعیف کرده است. در چنین محیطی ترامپ احتمالاً به دنبال آن است که با انتشار تصاویر ساخته و پرداخته شده توسط هوش مصنوعی که وی را در جایگاه فرمانده در حال تسخیر ایران به تصویر می‌کشد، افکار عمومی داخلی را فتح کرده و موضع خود را در انتخابات بعدی تقویت کند.

منبع: روزنامه قدس