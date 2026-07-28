معاون وزیر صمت گفت:صنعت فولاد سال گذشته ۱۰ میلیون تن از ظرفیت تولید خود را به دلیل ناترازی انرژی از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با اشاره به خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی در صنعت فولاد، گفت: سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تن از ظرفیت تولید صنعت فولاد کشور به دلیل محدودیت‌های انرژی از دست رفت که آثار آن به کل زنجیره تولید فولاد منتقل شده است.

وی افزود: با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های صورت‌گرفته، مقرر شده است تأمین برق صنایع در اولویت قرار گیرد. در آخرین جلسه‌ای که با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد، توافق شد که صنعت در اولویت نخست تأمین برق قرار داشته باشد.

سمیعی‌نژاد با بیان اینکه تصمیمات جدیدی برای کاهش محدودیت‌های برق صنایع اتخاذ شده است، اظهار کرد: بر این اساس، مقرر شده است قطعی برق شهرک‌های صنعتی به یک روز در هفته کاهش یابد؛ در حالی که پیش از این برخی شهرک‌های صنعتی دو تا سه روز در هفته با محدودیت برق مواجه بودند.

معاون وزیر صمت ادامه داد: همچنین مقرر شده است روزهای جمعه به عنوان روز کاری در برخی واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و برای مدت دو ماه، ضریب اضافه‌کاری مربوط به فعالیت در روزهای تعطیل حذف شود تا زمینه برای استمرار تولید فراهم شود.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تأکید کرد: بخشی از برنامه‌ها نیز به مدیریت مصرف برق صنایع در ساعات شب و تشویق واحدهای تولیدی برای انتقال بخشی از فرآیند تولید به این ساعات اختصاص دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبات، محدودیت‌های برق صنعت فولاد به حداقل برسد و روند تولید در این صنعت راهبردی بدون وقفه ادامه یابد.