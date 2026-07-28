معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان از افتتاح استانی جشنواره فرهنگی ـ ورزشی شهر پویا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان از افتتاح استانی جشنواره فرهنگی ـ ورزشی شهر پویا خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف توسعه نشاط اجتماعی، ترویج سبک زندگی فعال و افزایش مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها آغاز شده و تا پایان شهریورماه در سراسر استان ادامه دارد.

 شجاع رئیسی با بیان اینکه این جشنواره به صورت همزمان در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: در مجموع ۳۳ برنامه در ۳۳ شهرستان و منطقه آموزش و پرورش استان پیش‌بینی شده است که هر شهرستان و منطقه یک برنامه شاخص را در بازه زمانی مرداد و شهریور اجرا می‌کند.
 
وی افزود: جشنواره شهر پویا در قالب پنج محور اصلی شامل شهر پویا، خانواده پویا، دانش‌آموز پویا، رویداد پویا و خانه پویا طراحی شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، خانواده‌ها و دستگاه‌های همکار، زمینه گسترش فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و سلامت‌محور را فراهم کند.
 
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: رویکرد این جشنواره، ایجاد فضایی شاداب، بانشاط و مشارکت‌محور برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها در ایام تابستان است و تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های متنوع، فرهنگ تحرک، سلامت و فعالیت‌های گروهی در میان دانش‌آموزان بیش از پیش نهادینه شود.
 
رئیسی گفت: امید است با مشارکت گسترده دانش‌آموزان، خانواده‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، جشنواره فرهنگی ـ ورزشی شهر پویا به یکی از رویداد‌های اثرگذار حوزه تربیت‌بدنی و سلامت استان تبدیل شود.
 
بر پایه این گزارش، مراسم آغاز به کار جشنواره شهر پویا در جنگل قائم کرمان با حضور مدیرکل، مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان و جمعی از دانش آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، برنامه ورزش همگانی، قرعه کشی و اهدای جوایز برگزار شد.
برچسب ها: جشنواره ، آموزش و پرورش
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