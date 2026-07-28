باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آتش نشانان تلاش کردند با بهره‌گیری از شرایط مساعد آب و هوایی، آتش سوزی‌های گسترده جنگلی را که شهر بوردو فرانسه، منطقه توریستی و چندین منطقه در اسپانیا را تهدید می‌کرد، خاموش کنند.

پاریس و مادرید با زمان رقابت می‌کنند، زیرا انتظار می‌رود موج گرمای دیگری اواخر این هفته هر دو کشور را در تابستانی فوق‌العاده گرم و خشک در سراسر اروپای غربی در بر بگیرد.

مقامات حدود ۲۲۰ هزار نفر، از جمله مسافران و ساکنان محلی در فرانسه را تخلیه کردند، در حالی که از حدود ۱۰۰ هزار نفر در جنوب اسپانیا خواسته شد خانه‌های خود را ترک کنند یا به پناهگاه بروند.

در بوردو، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از آتش نشانان به خاطر تلاش هایشان تشکر کرد و هشدار داد که هفته های آینده همچنان دشوار خواهد بود.

سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، اظهار داشت که فرانسه فصل آتش‌سوزی‌های جنگلی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و مساحت سوخته شده از رکورد قبلی ثبت شده در سال ۲۰۲۲ فراتر رفته است.

نخست‌وزیر فرانسه اظهار داشت که «مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها با پیشگیری آغاز می‌شود» و خاطرنشان کرد که از هر ده آتش‌سوزی، نه مورد آن ساخته دست بشر است و بیشتر آنها ناشی از سهل‌انگاری مانند دور انداختن ته سیگار، کباب کردن یا انجام کار بدون انجام اقدامات احتیاطی لازم است.

منبع: آر تی