باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - انتشار گزارش «تابلوهای تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟» با استقبال و واکنش مخاطبان همراه شد و بررسی نظرات نشان میدهد کاربران، نسبت به پیامدهای این کمپین تبلیغاتی بر ایمنی رانندگی ابراز نگرانی کردهاند.
یکی از کاربران با اشاره به تجربه شخصی خود نوشته است: «همین تبلیغات یک بار کم بود باعث تصادف من با خاور شهرداری پارکشده در اتوبان نواب بشه؛ موی ردش کردم.» این نظر نشان میدهد برخی رانندگان معتقدند تلاش برای خواندن نوشتههای بههمریخته روی بیلبوردها، حتی برای چند ثانیه، میتواند تمرکز راننده را از مسیر منحرف کند.
کاربر دیگری با انتقاد از شیوه طراحی این تبلیغات نوشته است: «یک چیزی با زبان آدمیزاد بنویسند مردم هم بفهمند مفهومش چیست.» انتقادی که بیانگر نارضایتی بخشی از مخاطبان از پیچیدگی و نامفهوم بودن پیامهای تبلیغاتی است.
یکی دیگر از مخاطبان نیز با طرح پرسشی خطاب به نهادهای مسئول نوشته است: «مگر این اتوبانها و مسیرها صاحب ندارند که هر شرکتی هر کاری میخواهد با بیلبوردهایش میکند؟» نظری که بر لزوم نظارت بیشتر بر محتوای تبلیغات شهری و رعایت استانداردهای ایمنی تأکید دارد.
در میان نظرات منتشر شده، برخی کاربران نیز موضوع دیگری را مطرح کردهاند و معتقدند هر اقدامی که تمرکز راننده را برهم بزند، میتواند خطرآفرین باشد. یکی از مخاطبان نوشته است: «واقعاً کار با گوشی زمان رانندگی یا قبول مسافر و زدن لوکیشن مبدأ در حین رانندگی بزرگترین عامل تصادف است.» هرچند این نظر مستقیماً به بیلبوردها اشاره ندارد، اما بر اهمیت حفظ تمرکز راننده در هنگام رانندگی تأکید میکند.
در کنار این نظرات، برخی کاربران نیز با عباراتی تندتر، طراحی این کمپین تبلیغاتی را مورد انتقاد قرار داده و آن را فاقد استانداردهای لازم برای نصب در بزرگراهها و معابر پرتردد دانستهاند.
بیلبوردهای جدید اسنپ بر پایه نمایش واژههای بههمریخته طراحی شدهاند؛ روشی که مخاطب را برای چند لحظه درگیر خواندن و کشف مفهوم جمله میکند. اگرچه این شیوه ممکن است از منظر تبلیغات، روشی برای جلب توجه باشد، اما وقتی محل نصب این تابلوها بزرگراهها و خیابانهایی است که رانندگان با سرعت در حال تردد هستند، همین چند ثانیه درگیر شدن ذهن راننده میتواند به قیمت کاهش تمرکز و افزایش احتمال وقوع حادثه تمام شود.
کارشناسان حوزه ایمنی ترافیک همواره تأکید کردهاند که پیامهای تبلیغاتی نصبشده در معابر باید در کوتاهترین زمان ممکن قابل درک باشند و از هرگونه طراحی که راننده را مجبور به خیره شدن طولانیتر به تابلو کند، پرهیز شود.
اکنون با افزایش انتقادهای مردمی، انتظار میرود علاوه بر اسنپ، نهادهای مسئول در حوزه تبلیغات شهری نیز نسبت به بررسی مجدد این کمپین و انطباق آن با ضوابط ایمنی اقدام کنند. خلاقیت در تبلیغات زمانی ارزشمند است که در کنار جذب مخاطب، امنیت شهروندان را نیز حفظ کند؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از مخاطبان، در این کمپین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.