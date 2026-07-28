باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با افسران نیروی دریایی روسیه در روز یکشنبه، از «ناوگان پشه‌ای» ایران تمجید کرد.

او گفت: «ببینید در منطقه درگیری خاورمیانه چه اتفاقی می‌افتد. ایران با استفاده از ناوگان پشه‌ای خود در جنگ‌آوری کاملاً مؤثر عمل کرده است. این موضوع به فناوری‌های جدید مربوط می‌شود. ما این کشتی‌های کوچک را داریم، یعنی از نظر تناژ کوچک هستند، اما به سلاح‌های پیشرفته مجهز شده‌اند.»

بر اساس گزارش اسپوتنیک، ناوگان به اصطلاح پشه‌ای ایران شامل «حدود ۲۰ زیردریایی کوچک کلاس غدیر و چندین هزار قایق موشک‌انداز و تهاجمی سریع» است. این شناور‌ها سبک و چابک هستند و می‌توانند در تونل‌های تراشیده‌شده در سواحل صخره‌ای ایران پنهان شوند و نابودی آنها را با سلاح‌های دوربرد برای آمریکا دشوار می‌سازد.

ناوگان پشه‌ای ایران، جلوه‌ای از راهبرد جنگ نامتقارن است که به‌جای تکیه بر تجهیزات سنگین و پرهزینه، بر سرعت، کمیت، غافلگیری و هزینه‌های اندک استوار شده است. ترکیب قایق‌های تندرو، مین‌های دریایی، موشک‌های ساحلی و پهپادها، به تهران این امکان را داده که با وجود محدودیت‌های نظامی، همچنان تهدیدی جدی در تنگه هرمز و خلیج فارس به شمار آید. این وضعیت، آمریکا و متحدانش را با چالشی پیچیده و پرهزینه برای تأمین امنیت کشتیرانی در منطقه مواجه کرده است.

منبع: الجزیره