عرضه بلیت پرواز‌های ویژه اربعین همزمان با صدور تدریجی مجوز‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی و بارگذاری برنامه‌های پروازی در سامانه‌های فروش انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هواپیمایی کشوری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عرضه بلیت پرواز‌های ویژه اربعین حسینی همزمان با صدور تدریجی مجوز‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی و بارگذاری برنامه‌های پروازی در سامانه‌های فروش انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط خاص منطقه، تداوم برخی ملاحظات امنیتی و ضرورت حفظ پایداری و ایمنی فضای پروازی کشور، برنامه‌ریزی و صدور مجوز‌های عملیاتی پرواز‌های اربعین امسال با دقت و به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است. 

از این‌رو، ممکن است در برخی مقاطع زمانی، بلیت تعدادی از پرواز‌ها هنوز در سامانه‌های فروش قابل مشاهده نباشد که این موضوع به معنای تکمیل ظرفیت یا توقف فروش نیست.

سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است که مجوز‌های پروازی شرکت‌های هواپیمایی متناسب با شرایط عملیاتی، هماهنگی‌های بین‌المللی و ارزیابی‌های مستمر از وضعیت فضای پروازی صادر می‌شود و عرضه بلیت نیز همزمان با صدور این مجوز‌ها و بارگذاری برنامه‌های پروازی در سامانه‌های فروش آغاز خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، شرکت‌های هواپیمایی در حال تکمیل برنامه‌های پروازی، نهایی‌سازی زمان‌بندی پرواز‌ها و آماده‌سازی سامانه‌های فروش هستند و ظرفیت‌های مصوب پرواز‌های اربعین را به‌صورت تدریجی در اختیار زائران قرار خواهند داد.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با تأکید بر نظارت مستمر بر فرآیند عرضه و فروش بلیت، اعلام کرد که اجرای نرخ‌های مصوب، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با هرگونه گران‌فروشی و تخلفات احتمالی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: مدیریت مرحله‌ای عرضه بلیت پرواز‌های اربعین با هدف ایجاد تعادل میان پاسخگویی به تقاضای سفر، حفظ ایمنی و امنیت عملیات پروازی، مدیریت بهینه ظرفیت ناوگان و جلوگیری از بروز اختلال در بازار فروش بلیت اجرا می‌شود تا خدمات حمل‌ونقل هوایی زائران اربعین با نظم، شفافیت و کیفیت مطلوب ارائه شود.

منبع: روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، پروازهای اربعین
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