باشگاه خبرنگاران جوان - حسین جهش، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود، از ثبت تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی این شهرستان با استفاده از دوربین‌های تله‌ای خبر داد.

وی اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های پایش مستمر حیات‌وحش و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای در مقاطع زمانی مختلف توسط دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در ارتفاعات جنگل‌های هیرکانی شهرستان لنگرود ثبت و مستندسازی شده است.

جهش با بیان اینکه خرس قهوه‌ای از گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات‌وحش کشور به شمار می‌رود، افزود: ثبت این تصاویر، نشان‌دهنده ظرفیت زیستگاهی مناسب، پویایی اکولوژیکی و اهمیت جنگل‌های هیرکانی شهرستان لنگرود در حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی از جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در حفاظت از گونه‌های جانوری تصریح کرد: استفاده از دوربین‌های تله‌ای، یکی از مؤثرترین روش‌های پایش غیرمداخله‌ای حیات‌وحش است که بدون ایجاد کمترین مزاحمت برای جانوران، اطلاعات ارزشمندی از حضور، پراکنش، رفتار و وضعیت گونه‌های مختلف را در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: داده‌های حاصل از دوربین‌های تله‌ای، نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی، شناسایی زیستگاه‌های حساس و ارزیابی وضعیت گونه‌های شاخص ایفا می‌کند و استفاده از این فناوری در مناطق مستعد شهرستان لنگرود با هدف ارتقای سطح حفاظت از تنوع زیستی ادامه خواهد داشت.

جهش در پایان ضمن قدردانی از تلاش محیط‌بانان و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود، از شهروندان، طبیعت‌گردان و جوامع محلی خواست با رعایت اصول حفاظت از محیط زیست، از هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش، تخریب زیستگاه‌ها و ورود غیرضروری به مناطق حساس خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.