باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلآرا ودودی - مدیرعامل مؤسسه سینماشهر با بیان اینکه نبود توافق میان صنوف و فقدان زیرساختهای فنی، مهمترین مانع اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» در سالهای گذشته بود، گفت: این طرح بهصورت مرحلهای در حال اجراست و تا روز ملی سینما همه سینماهای کشور به آن متصل خواهند شد.
نبود توافق میان صنوف، مهمترین مانع اجرای طرح
حبیب ایلبیگی، مدیرعامل مؤسسه سینماشهر، درباره مهمترین مانع اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» اظهار کرد: بزرگترین مانع در سالهای گذشته، نرسیدن صنوف ذینفع به توافق و همچنین فراهم نبودن زیرساختهای فنی لازم بود.
وی افزود: در این دوره، مؤسسه سینماشهر با تمرکز بر توسعه نرمافزارها، فناوریهای مورد نیاز و ایجاد سامانههای مناسب، زیرساختهای لازم را فراهم کرد. همه ظرفیت این مؤسسه صرف خرید تجهیزات سینمایی نیست و توسعه زیرساختهای هوشمند نیز از اولویتهای آن به شمار میرود.
ایلبیگی ادامه داد: با تلاش کارشناسان و نیروهای جوان و متخصص، امکانسنجی فنی این طرح انجام شد و پس از بررسیهای متعدد مشخص شد اجرای آن امکانپذیر است. پس از آن نیز جلسات متعددی با سازمان سینمایی، سامانههای فروش بلیت و نمایندگان صنوف برگزار شد تا زمینه اجرای طرح فراهم شود.
وی گفت: طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» نخستینبار تیرماه سال گذشته به سازمان سینمایی ارائه شد و پس از رفع دغدغههای صنوف، توافق نهایی برای اجرای آن شکل گرفت. مؤسسه سینماشهر نیز تلاش کرد نقش تسهیلگر را میان سینماداران، پخشکنندگان، سامانههای فروش بلیت و دیگر صنوف ایفا کند تا یکی از مطالبات دیرینه جامعه سینمایی به نتیجه برسد.
اتصال همه سینماها تا روز ملی سینما
مدیرعامل مؤسسه سینماشهر درباره اجرای این طرح در سراسر کشور نیز گفت: همه سینماهای کشور مشمول طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت» خواهند شد و اتصال آنها بهصورت مرحلهای و بر اساس زمانبندی در حال انجام است.
وی ابراز امیدواری کرد تا روز ملی سینما، تمامی سینماهای کشور به این سامانه متصل شوند و طرح بهطور کامل در سراسر کشور اجرایی شود.
لزوم اصلاح سیاستهای اکران و توسعه زیرساختها
ایلبیگی درباره مهمترین اصلاحات مورد نیاز سینمای ایران نیز اظهار کرد: در شرایط کنونی، مهمترین چالش سینمای ایران جذب مخاطب و افزایش فروش است.
وی با اشاره به اینکه ایران از معدود کشورهایی است که عمدتاً آثار داخلی را اکران میکند، افزود: در شرایط بحرانی مانند جنگ، برخی صاحبان آثار تمایلی به اکران فیلمهای خود ندارند و این موضوع به یکی از چالشهای جدی سینما تبدیل میشود.
مدیرعامل مؤسسه سینماشهر با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ سینما رفتن گفت: همانطور که فرهنگ کتابخوانی ترویج میشود، باید برای افزایش مخاطبان سینما نیز برنامهریزی شود. همچنین دسترسی مردم شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار به سالنهای سینما باید افزایش یابد؛ چراکه هنوز شهرهای متعددی با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر فاقد سینما هستند و بخش خصوصی نیز انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در این مناطق ندارد.
وی استفاده از ظرفیت سینماهای سیار را یکی از راهکارهای توسعه دسترسی به سینما دانست و افزود: سیاستگذاری در حوزه اکران، ساعت نمایش و قیمت بلیت نیز باید متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی و سبک زندگی هر منطقه باشد و نمیتوان برای همه شهرهای کشور نسخه واحدی پیچید.
ایلبیگی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، رونق سینما در نیمه دوم سال بیشتر است و تعیین ساعت اکران و قیمت شناور بلیت باید بر اساس شرایط همان منطقه انجام شود تا زمینه افزایش مخاطبان فراهم شود.
گفتنی است، این اظهارات در حاشیه آیین رونمایی از طرح «تسهیم فروش بلیت از مبدأ» که عصر دوشنبه ۵ مرداد در موزه سینما برگزار شد، مطرح شد.