جانشين فرمانده انتظامی استان قم از کشف حدود ۱۰ تن چای قاچاق از يک دستگاه کاميون در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منوچهر نصيری گفت: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، ماموران پليس امنيت اقتصادی استان حين انجام گشت زنی در محورهای مواصلاتی استان قم به يک دستگاه کاميون، مشکوک و نسبت به بازرسی از آن اقدام کردند.

مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کاميون موصوف، حدود ۱۰ تن چای قاچاق را کشف کردند. برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ريالی محموله مکشوفه، ۱۵۰ ميليارد ريال برآورد شده است. در اين رابطه يک نفر متهم دستگير و پس از تشکيل پرونده، برای سير مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

منبع:پلیس قم