هیئت دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در اعتراض به انتقاد فرانسه از وضعیت حقوق بشر در دولت ترامپ، هنگام سخنرانی نماینده پاریس جلسه را ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیپلماتهای آمریکایی دیروز در حالی که همتایان فرانسویشان در سازمان ملل متحد سخنرانی میکردند، پس از انتقاد پاریس از سابقه حقوق بشری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از اتاق جلسه خارج شدند.
این اقدام غیرمنتظره در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوکراین، پس از آن صورت گرفت که آمریکا با اعطای یک دوره چهار ساله دیگر به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مخالفت کرد. تمدید دوره تصدی او جمعه گذشته با حمایت گستردهای، از جمله از سوی فرانسه، روبهرو شد.
خروج آمریکا نه تنها نشاندهنده تنش فزاینده در روابط بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و امانوئل مکرون، همتای فرانسوی او، بلکه نشاندهنده تنشهای گستردهتر بین واشنگتن و پاریس نیز هست.
این تنشها شامل سوالاتی در مورد تعهد ترامپ به ناتو، تغییرات احتمالی در استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا و تمایل ترامپ برای کنترل گرینلند، منطقهای متعلق به دانمارک، عضو ناتو، میشود.
از سویب دیگر ترامپ شکایت کرد که اروپاییها، در طول جنگ با ایران به آمریکا کمک نکردند. در بحبوحه این تنشها، مکرون نقش رهبری را در تلاش برای تقویت قابلیتهای نظامی اروپا و تامین چتر هستهای ایفا کرد، با توجه به اینکه فرانسه به همراه انگلیس یکی از تنها دو قدرت هستهای در این قاره است.
پس از این عقبنشینی کوتاه در روز دوشنبه، دن نیجری، معاون سفیر آمریکا، فرانسه را به تظاهر به «خشم اخلاقی» و تظاهر به موعظه کردن برای جهان در مورد هر موضوعی، از جمله حقوق بشر، متهم کرد.
او گفت آمریکا در هر درگیری که «آزادی فرانسه تهدید شده» در کنار آن ایستاده و ژستهای سیاسی آن را «از روی روحیه همبستگی و احترام متقابل» تحمل کرده است، اما دیگر اینطور نخواهد بود.
منبع: آرتی