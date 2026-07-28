باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل گمرکات قم گفت: آمارها نشان میدهد از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، بیش از ۹۰ هزار تُن انواع کالا در قالب تعداد یکهزار و ۷۰۱ اظهارنامه به ارزش ۹۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.
اسفندیار دریکوندی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی استان به دنبال تولید کالاهای صادراتی و ورود به عرصه تجارت خارجی هستند و به همین دلیل ظرفیتهای خوبی در گمرکات قم برای این منظور تدارک دیدهاست.
وی افزود: تلاش صورت گرفته برای توسعه صادرات استان طی سالهای اخیر موجب شده تا کالاهای ساخت قم در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان حضور داشته باشد.
منبع:گمرکات قم