مدیرکل گمرکات قم از صادرات ۹۵ میلیون دلار کالا از قم به کشورهای مختلف جهان از ابتدای امسال‌تا پایان تیرماه خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل گمرکات قم گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد از ابتدای امسال‌ تا پایان تیرماه، بیش از ۹۰ هزار تُن انواع کالا در قالب تعداد یک‌هزار و ۷۰۱ اظهارنامه به ارزش ۹۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان به کشور‌های مختلف جهان صادر شده‌ است.

اسفندیار دریکوندی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از واحد‌های صنعتی استان به دنبال تولید کالا‌های صادراتی و ورود به عرصه تجارت خارجی هستند و به همین دلیل ظرفیت‌های خوبی در گمرکات قم برای این منظور تدارک دیده‌است.

وی افزود: تلاش صورت گرفته برای توسعه صادرات استان طی سال‌های اخیر موجب شده تا کالا‌های ساخت قم در تعداد قابل توجهی از کشور‌های جهان حضور داشته باشد.

منبع:گمرکات قم

برچسب ها: گمرکات قم ، صادرات کالا
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