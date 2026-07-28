باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به احتمال رگبار پراکنده در دامنهها و ارتفاعات از صبح امروز، گفت: دیروز ساری با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان بود و بلده با ۱۲ درجه سانتی گراد بالای صفر خنکترین نقطه استان گزارش شده است.
او افزود: صبح امروز در دامنه و ارتفاعات استان احتمال رگبار پراکنده وجود دارد که انتظار داریم به تدریج از میزان ناپایداریها کاسته شود.
کارشناس هواشناسی ادامه داد: فردا چهارشنبه هم جو استان پایدار است و در روزهای پنج شنبه و جمعه در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و در دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان احتمال وقوع رگبار پراکنده وجود دارد.
او گفت: دریا امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران