کارشناس هواشناسی از پیش بینی و احتمال رگبار پراکنده در دامنه‌ها و ارتفاعات استان از صبح امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به احتمال رگبار پراکنده در دامنه‌ها و ارتفاعات از صبح امروز، گفت: دیروز ساری با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان بود و بلده با ۱۲ درجه سانتی گراد بالای صفر خنکترین نقطه استان گزارش شده است. 

او افزود: صبح امروز در دامنه و ارتفاعات استان احتمال رگبار پراکنده وجود دارد که انتظار داریم به تدریج از میزان ناپایداری‌ها کاسته شود. 

کارشناس هواشناسی ادامه داد: فردا چهارشنبه هم جو استان پایدار است و در روز‌های پنج شنبه و جمعه در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان احتمال وقوع رگبار پراکنده وجود دارد.

او گفت: دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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