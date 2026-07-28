ساره جوانمردی، ملی‌پوش پاراتیراندازی ایران، با ثبت رکورد ۵۳۵ در مرحله مقدماتی رقابت‌های صربستان راهی فینال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی ۲۰۲۶ صربستان در حال برگزاری است و ساره جوانمردی ملی پوش کشورمان در مرحله مقدماتی با ثبت رکورد ۵۳۵ راهی مرحله فینال شد و در این مرحله در رده چهارم قرار گرفت.

علی گلوی دیگر نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی با ثبت رکورد ۵۲۳ در جایگاه یازدهم ایستاد و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

علی گلوی و ساره جوانمردی در مرحله حذفی و مقدماتی ماده تپانچه ۵۰ متر با ثبت رکورد لازم، توانستند سهمیه ورودی مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را در این ماده کسب کنند.

ملی‌پوشان کشورمان امروز در ماده میکس تپانچه بادی به مصاف حریفان خود می‌روند.

گفتنی است ۲۹۱ ورزشکار از ۵۱ کشور در این دوره از مسابقات حضور دارند.

برچسب ها: تیر‌اندازی ، پاراتیراندازی
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