آزادی ۱۸ مددجوی جرائم غیرعمد به مناسبت اربعین

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با وجود کاهش منابع مالی و عدم برگزاری جشن‌های گلریزان به دلیل شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور، ۵۰ مددجوی جرایم غیرعمد واجد شرایط از زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند که این تعداد آزادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۰ درصد کاهش داشته است.



سید حجت‌الله موسوی قوام در نشست هیات امنای ستاد دیه استان کرمان مجموع بدهی ۵۰ مددجوی آزاد شده را ۸۸۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۳۲۷ میلیارد و ۳۹ میلیون تومان از طریق اخذ رضایت شاکیان تامین شده است.

وی تصریح کرد: آورده مددجویان برای آزادی، ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان بوده و همچنین ۵۳۵ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان اعسار این افراد از سوی مراجع قضایی پذیرفته شده است.

وی بیان کرد: برای آزادی این مددجویان، ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده و ۱۰ میلیارد و ۳۸۷ میلیون تومان نیز از محل منابع بلاعوض ستاد دیه اختصاص یافته است.مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان با اشاره به ترکیب جمعیتی مددجویان آزاد شده گفت: از مجموع افراد آزاد شده، ۴۴ نفر مرد و ۶ نفر زن بوده‌اند.

موسوی قوام افزود: از این تعداد، ۲۵ نفر به دلیل بدهی مالی و چک، ۱۹ نفر به علت مهریه و ۶ نفر نیز به دلیل نفقه در زندان به سر می‌بردند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان با اشاره به وضعیت فعلی زندانیان جرایم غیرعمد در استان گفت: در حال حاضر ۳۶۴ زندانی جرایم غیرعمد واجد شرایط استفاده از کمک‌های ستاد دیه در زندان‌های استان کرمان حضور دارند که ۲۲۷ نفر از این تعداد، ورودی سال جاری هستند.

وی همچنین میزان جذب کمک‌ها در جشن‌های گلریزان را ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، سه جلسه رسمی هیات امنای ستاد دیه استان کرمان برگزار شده که حاصل آن ۱۵ مصوبه بوده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان در ادامه از آزادی ۱۸ مددجوی جرایم غیرعمد به مناسبت اربعین خبر داد و گفت: مجموع بدهی این افراد ۴۵۹ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان بوده که از این میزان، ۶۶ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان تخفیف و گذشت از سوی شکات اخذ شده است.

موسوی قوام افزود: برای آزادی این افراد، ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان از محل کمک ستاد دیه استان، ۸۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۷۰۰ میلیون تومان نیز از محل کمک ستاد دیه کشور اختصاص یافته است.