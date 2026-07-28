باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه میزبان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، خواهد بود، در حالی که جنگهای ایران و اوکراین در مراحل حساسی قرار دارند و روابط او با هر دو مقام به طور قابلتوجهی متفاوت است.
روابط با زلنسکی با پیشرفت اوکراین در مهار پیشرویهای روسیه، گرمتر شده است، در حالی که نتانیاهو در میان ناامیدی فزاینده کاخ سفید از عدم پیشرفت به سوی یک راهحل گستردهتر در درگیری ایران و انتقاد برخی از حامیان ترامپ که مخالف دخالت عمیقتر آمریکا در خاورمیانه هستند، وارد میشود.
این دو مقام برای شرکت در مراسم لیندسی گراهام، جمهوریخواه جنگطلب که یکی از نزدیکترین متحدان ترامپ بود و اغلب سعی میکرد ترامپ را به حمایت بیشتر از جنگ اوکراین ترغیب کند، در واشنگتن حضور دارند.
هم جنگ اوکراین و هم درگیری گستردهتر خاورمیانه در نقاط عطف حساسی قرار دارند. پس از فروپاشی آتشبس در جنگ ایران، ترامپ میگوید که حملات هوایی آمریکا را متوقف کرده تا به دیپلماسی فرصت دیگری بدهد. در همین حال، زلنسکی از موفقیتهای اخیر اوکراین دلگرم شده است. با این حال، پایان هیچیک از این درگیریها به چشم نمیخورد.
نتانیاهو به دنبال حمایت ترامپ برای انتخابات مجدد
روابط نتانیاهو با ترامپ فراز و نشیب داشته است، و ترامپ گاهی مجبور شده است نخست وزیر اسرائیل را از حمله به اهداف در لبنان برای تضعیف شبهنظامیان حزبالله تحت حمایت ایران، باز دارد. یک تماس تلفنی تلخ در ماه ژوئن که در آن رئیسجمهور نخستوزیر را «فوقالعاده دیوانه» خواند، که ابتدا به رسانهها درز کرد و بعداً توسط خود ترامپ تأیید شد، تنشهای بین دو طرف را آشکار کرد.
منابع آگاه از این موضوع گفتند که هدف نتانیاهو جلب حمایت ترامپ برای کارزار انتخاباتی خود پیش از رأیگیری ۲۷ اکتبر است. دیدار با ترامپ که روابط سنتی نزدیک بین دو رهبر را به نمایش بگذارد، میتواند به نتانیاهو در داخل اسرائیل که در نظرسنجیها با مشکل مواجه است، کمک کند.
نتانیاهو در بیانیهای ویدئویی در زمان عزیمت به واشنگتن گفت: «در این دوران پیچیده، باید با عزم و خرد فراوان عمل کنید. ما در مورد همه مسائل موجود در دستور کار، در درجه اول ایران، بحث خواهیم کرد. البته، هدف ما حفاظت از امنیت و همچنین گسترش حلقه صلح در اطراف ما است.»
یک مقام کاخ سفید گفت که ترامپ در مورد درگیری در ایران و همچنین تنشهای بین اسرائیل و لبنان، که ترامپ هفته گذشته میزبان رئیسجمهور لبنان بود، بحث خواهد کرد. این مقام گفت که آنها همچنین در مورد پیمانهای ابراهیم، مجموعه توافقاتی که ترامپ برای عادیسازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان میانجیگری کرد، گفتوگو خواهند کرد.
ترامپ میخواهد عربستان سعودی را به این پیمانها اضافه کند و هفته گذشته همکاری هستهای غیرنظامی با این پادشاهی را مشروط به امضای ریاض کرد. ریاض تاکنون از پیوستن به این پیمانها بدون مسیری برای تشکیل کشور فلسطینی خودداری کرده است.
زلنسکی و ترامپ در ماههای اولیه دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ بارها با هم درگیر شدند، اما روابط بین این دو در ماههای اخیر با موفقیتهای بیشتر اوکراین در جنگ، از جمله با حملات افزایشیافته به صنعت نفت روسیه، بهبود یافته است.
یک منبع آگاه از برنامهها گفت که انتظار میرود زلنسکی یک دیدار خصوصی کوتاه با ترامپ در کاخ سفید داشته باشد، احتمالاً در غیاب خبرنگاران. یک منبع اوکراینی گفت که موشکهای رهگیر پاتریوت در اولویت هستند. این منبع گفت: «ما هر روز شاهد حملات هستیم، بنابراین به تأیید ترامپ و تیمش برای خرید موشک برای پاتریوتها نیاز داریم. این اولویت اصلی برای نجات جان انسانهاست.»
انتظار میرود زلنسکی از ترامپ برای قابلیتهای پدافند هوایی فوری و تکمیل توافق پهپاد با ایالات متحده درخواست کند. دو رهبر همچنین احتمالاً در مورد وعده ترامپ در اجلاس ناتو برای اعطای مجوز تولید موشکهای رهگیر پاتریوت به اوکراین گفتوگو خواهند کرد.
زلنسکی هفته گذشته با فرستادگان آمریکایی، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در مورد چشمانداز ازسرگیری مذاکرات صلح با روسیه گفتوگو کرد و گفت که مقامات اوکراینی و آمریکایی میتوانند در روزهای آینده در ایالات متحده دیدار کنند.
یک مقام کاخ سفید گفت: «رئیسجمهور ترامپ با رئیسجمهور زلنسکی در مورد روند صلح جاری بین روسیه و اوکراین گفتوگو خواهد کرد. اکنون زمان پایان دادن به جنگ است.»
پس از دیدار در کاخ سفید، انتظار میرود زلنسکی به کنگره آمریکا برود و با همه ۱۰۰ سناتور دیدار کند. سفر او در حالی انجام میشود که نامهای از پنتاگون به قانونگذاران نشان داد که دولت ترامپ به کنگره گفته است تا سال مالی ۲۰۲۹، ۴۰۰ میلیون دلار کمک مصوب به اوکراین را تکمیل نخواهد کرد، حتی در حالی که کییف با کمبود شدید سلاحهای مورد نیاز برای دفع حملات موشکی روسیه مواجه است. دموکراتها و برخی از جمهوریخواهان همحزب ترامپ از پنتاگون به خاطر خودداری از کمک به کییف که اعضای هر دو حزب سال گذشته از آن حمایت کردند، انتقاد کردهاند.
منبع: رویترز