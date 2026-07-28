باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - امیرحسین کریمی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح ظرفیتها و برنامههای این شرکت، از ارائه خدمات پستی در ۱۲ هزار نقطه کشور، جابهجایی سالانه حدود ۳۰۰ میلیون مرسوله و توسعه هوشمندسازی در شبکه ملی پست خبر داد.
وی با اشاره به گستردگی شبکه پستی کشور اظهار کرد: شرکت ملی پست با برخورداری از خانوادهای ۱۶ هزار نفری، در دورترین نقاط کشور به هموطنان خدمات ارائه میکند و سالانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون مرسوله در این شبکه جابهجا میشود که حدود ۲۰۰ میلیون مورد آن مربوط به خدمات فیزیکی و حدود ۲۰ میلیون مرسوله نیز در حوزه تجارت الکترونیک است.
کریمی با بیان اینکه شرکت ملی پست بیش از ۱۵۰ سال سابقه رسمی فعالیت دارد، افزود: این مجموعه یکی از قدیمیترین سازمانهای کشور و از اعضای باسابقه شبکه جهانی پست است. به همین دلیل، زیرساختها و استانداردهای آن به گونهای طراحی شده که امکان برقراری ارتباط پستی با حدود ۲۰۰ کشور جهان را برای هموطنان فراهم میکند.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، هوشمندسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی را از مهمترین اقدامات سالهای اخیر برشمرد و گفت: طی دو تا سه سال گذشته تلاش شده است با توسعه زیرساختهای فناورانه، زمان ارسال مرسولات به حداقل برسد و کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان افزایش یابد.
وی با تأکید بر گستردگی خدمات شرکت ملی پست خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای عملیات و ارائه خدمات به عموم مردم، بروز برخی کاستیها در فرآیند خدمترسانی اجتنابناپذیر است، اما تمام تلاش ما بر این است که با دریافت بازخوردهای مردمی و همکاری رسانهها، این نواقص را به حداقل ممکن برسانیم.
کریمی ادامه داد: ارزیابی مستمر نظرات مشتریان از طریق مرکز تماس ۱۹۳ و سایر سامانههای دریافت بازخورد، یکی از مهمترین ابزارهای شرکت برای پایش کیفیت خدمات است و نتایج این ارزیابیها در برنامهریزیهای بهبود فرآیندها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی در پایان با اشاره به روند رو به رشد شاخصهای کیفیت خدمات اظهار داشت: اقدامات انجامشده در سالهای اخیر، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم کرده است و شرکت ملی پست با تداوم برنامههای توسعهای و هوشمندسازی، تلاش میکند هر روز خدمات سریعتر، دقیقتر و باکیفیتتری به مردم ارائه دهد.