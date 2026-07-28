\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u062c\u0648\u0627\u062f\u06cc \u0622\u0645\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u062e\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0628\u063a\u0636\u200c\u0622\u0644\u0648\u062f\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a \u062f\u0647\u0647 \u0631\u0641\u0627\u0642\u062a \u0648 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u060c \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0647 \u0641\u0631\u0627\u0642 \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0627\u062a \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645\u200c\u0646\u0634\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n