باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم

آیت الله جوادی آملی در روایتی تأثیرگذار از اندوه فراق دوست و همراه ۷۰ ساله خود سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله جوادی آملی در سخنانی بغض‌آلود، با اشاره به بیش از هفت دهه رفاقت و همراهی با رهبر شهید انقلاب ، از اندوه فراق و خاطرات سال‌های طولانی هم‌نشینی با ایشان روایت کرد. 

مطالب مرتبط
روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

بازدید رهبر شهید انقلاب از بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب (ع) در سال ۱۳۶۷ با روپوش پزشکی + فیلم

روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

نماهنگی از بیانات رهبر مجاهد شهید در جمع دانش‌آموزان

روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

تجمع بزرگ هیئت نوجوانان آرمانی شهر ری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم
۴۲۹

تجاوز اوکراین به ایران در دریای خزر؛ سناریوی صهیونیستی و حتمی بودن تنبیه + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم
۳۷۷

گروه خونی o+ به چه کسانی می‌تواند خون اهدا کند؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۳۵۰

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم
۲۹۷

توصیه‌های تغذیه‌ای برای زائران اربعین؛ از چه غذا‌هایی پرهیز کنیم؟ + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
هیچ پوشش بیمه‌ای در جنگ قطع نشد + فیلم
۲۸۰

هیچ پوشش بیمه‌ای در جنگ قطع نشد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha