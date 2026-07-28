باشگاه خبرنگاران جوان - پویش شوق زیارت با هدف فراهم کردن امکان سفر زیارتی برای خانواده‌های تحت حمایت و از طریق حمایت‌های خیّران برگزار می‌شود.

محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران با اشاره به اهمیت تقویت باور‌های دینی و ایجاد نشاط معنوی در میان مددجویان، اظهار کرد: پویش شوق زیارت، فرصتی ارزشمند برای یاری رساندن به افرادی است که به دلیل محدودیت‌های مالی، امکان زیارت عتبات عالیات و دیگر اماکن متبرکه را ندارند.

وی تأکید کرد: توجه به نیاز‌های معنوی خانواده‌های تحت حمایت، بخشی از مسئولیت اجتماعی و همبستگی میان خیران و نیازمندان است.

دهرویه افزود: در این پویش، مددجویان تحت حمایت که تاکنون موفق به زیارت اماکن مقدس نشده‌اند، شناسایی و ساماندهی می‌شوند. هدف نهایی این است که با مشارکت مستقیم خیران، مسیر سفر زیارتی این خانواده‌ها به‌صورت منظم و با کیفیت مناسب فراهم شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، در پایان با تشکر از همراهی همیشگی نیکوکاران، روش‌های مشارکت در این پویش را به شرح زیر اعلام کرد:

از طریق تلفن همراه: با شماره‌گیری کد دستوری *۸۸۷۷*۰۲۱#

از طریق درگاه پرداخت اینترنتی: [https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۱/۱۶۰۰۰](https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۱/۱۶۰۰۰)

https://tehran.emdad.ir/fa/node/۸۳۷۶۵

منبع: کمیته امداد