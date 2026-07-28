باشگاه خبرنگاران جوان - با ورود دادستانی تهران و انجام پیگیریهای مستمر، مشکل یکی از شرکتهای بزرگ واردکننده نهادههای دامی و کالاهای اساسی که به دلیل مسدود شدن حسابهای بانکی بر اثر وجود مطالبات و تسهیلات معوق، با اختلال جدی در فعالیتهای تجاری خود مواجه شده بود؛ برطرف شد.
علی صالحی دادستان تهران با بیان این که در نتیجه این اقدام، امکان واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی و کالای اساسی تأمین شد، اظهار داشت: مسدودی حسابهای این شرکت، انجام تعهدات مالی، ترخیص ۲۰۰ هزار تن کالاهای موجود در مبادی ورودی کشور و فرآیند واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی را با مشکلات جدی مواجه کرده بود و استمرار این وضعیت میتوانست در روند تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و تنظیم بازار آثار نامطلوبی بر جای بگذارد.
وی اضافه کرد: در همین راستا، به دستور دادستانی تهران، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دستگاههای اجرایی، بانک ذیربط و سایر مراجع مسئول، راهکارهای قانونی برای رفع موانع موجود بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ و در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته، پس از رفع مسدودی از حساب شرکت، امکان تداوم فعالیت شرکت و انجام عملیات مالی، ترخیص ۲۰۰ هزار تن کالاها و استمرار واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی فراهم شد.
دادستان تهران با بیان اینکه با رفع موانع موجود و جلوگیری از توقف فعالیت این واحد تولیدی، زمینه حفظ و تداوم اشتغال بیش از دو هزار نفر از کارکنان این مجموعه فراهم شد؛ یادآور شد: این اقدام در چارچوب رویکرد تحولی قوه قضاییه در حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت بنگاههای اقتصادی، صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت اقتصادی کشور انجام شده است.
وی تصریح کرد: دادستانی تهران ضمن توجه بر لزوم وصول مطالبات شبکه بانکی از مجاری قانونی، همواره بر اتخاذ راهکارهایی تأکید دارد که با حفظ حقوق بانکها و بیتالمال، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی مؤثر در تأمین نیازهای اساسی کشور و تهدید اشتغال جلوگیری شود.