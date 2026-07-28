استاندار ایلام گفت: از اول ماه صفر تاکنون تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران به یک میلیون نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  احمد کرمی صبح امروز سه شنبه در مرز مهران اظهار کرد:موج زائران همچنان در حال ورود به مرز مهران است و روند تردد در این گذرگاه بین‌المللی با نظم و سرعت مطلوب ادامه دارد.

وی افزود: براساس اعلام استاندار ایلام، از بامداد امروز تاکنون ۷۲ هزار تردد و در مجموع طی شبانه روز گذشته ۱۷۴ هزار تردد در مهران ثبت شده است و از ابتدای ماه صفر تاکنون میزان مترددین از این مرز به یک میلیون نفر نفر رسید.

وی با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به زائران، افزود: هم‌اکنون ۱۰۰ گیت فعال در مرز مهران مشغول خدمت‌رسانی هستند و عملیات حمل‌ونقل نیز به‌صورت روان در حال انجام است.

کرمی افزود: همچنین تاکنون ۹۰۰ دستگاه اتوبوس و ون از پارکینگ‌ها به پایانه جابه‌جا شده‌اند؛ ناوگانی که توان انتقال حدود ۳.۵ میلیون نفر را دارد.

استاندار ایلام با تأکید بر نقش تجربه و آمادگی مردم استان در میزبانی از زائران اظهار کرد: ایلام سالانه میزبان تردد حدود ۸ میلیون نفر است و مردم این استان همواره با مشارکت فعال خود، جلوه‌های زیبایی از خدمت‌رسانی و مهمان‌نوازی را به نمایش گذاشته‌اند.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌های اربعین در مسیر ایلام تا مهران گفت: ۱۰۲ کیلومتر مسیر چهارخطه، بهسازی مطلوب مبادی ورودی استان و استقرار ۵۲ موکب در مهران و پایانه، شرایط مناسبی را برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم کرده است.

وی افزود: در ۱۲۴ پارکینگ، ظرفیت پارک ۱۵۰ هزار خودرو با همکاری پلیس پیش‌بینی شده است.

به گفته استاندار ایلام، همچنین ۷ شهرداری معین از تهران، قزوین و البرز با ۷۰۰ نیرو و ماشین‌آلات لازم در پایانه مستقر شده‌اند و خدمات لحظه‌ای تحت نظارت مستمر ارائه می‌شود.

کرمی با اشاره به ایجاد سایبان و مه‌پاشی در پایانه مهران گفت: این امکانات موجب کاهش محسوس دما و تسهیل تردد زائران شده است. به گفته او، وجود نمازخانه‌ها و موکب‌های فرهنگی و رسانه‌ای، ایلام و مهران را به «پایتخت خادمان سیدالشهدا» تبدیل کرده است.

برچسب ها: مرز مهران ، اربعین
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