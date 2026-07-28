باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حقلطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: استان قزوین به دلیل موقعیت راهبردی و جغرافیایی خود در مسیر شاهراههای ارتباطی کشور و با داشتن پتانسیلهای بینظیر در حوزه ریلی، اما زیرساختهای موجود آن نیازمند توسعه جدی بوده و خدمات فعلی به هیچ عنوان شایسته مردم استان نیست، از همین رو، ۶ اولویت کلیدی در حوزه توسعه زیرساختها و خدمات حملونقل ریلی استان به عنوان مطالبات اصلی مردم شناسایی و با تمام توان پیگیر تحقق آنها هستیم.
وی با اشاره به نیازهای پرجمعیتترین مناطق صنعتی و مسکونی استان اضافه کرد: یکی از مهمترین درخواست ما، استقرار ایستگاه مسافری راهآهن در شهرستان البرز است، این شهرستان با توجه به تراکم بالای جمعیتی و استقرار منطقه صنعتی البرز، نیاز مبرمی به دسترسی مستقیم به شبکه ریلی دارد و راهاندازی این ایستگاه علاوه بر تسهیل تردد کارگران، صنعتگران و شهروندان، بار ترافیک جادهای منطقه را نیز به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
حقلطفی به موضوع ایمنی مسیرهای ریلی و حذف نقاط حادثهخیز اشاره کرد و افزود: احداث تقاطع غیرهمسطح در ضلع جنوبی راهآهن قزوین (محدوده فرودگاه کشاورزی) و همچنین احداث و تکمیل تقاطعات غیرهمسطح در شهرستان تاکستان از دیگر مطالبات اساسی استان است، خطوط راهآهن قزوین هم اکنون در برخی نقاط، تداخلهای پرخطری با مسیرهای جادهای و محلی ایجاد کرده که احداث تقاطعات غیرهمسطح، گامی حیاتی برای حفظ جان شهروندان، افزایش ایمنی تردد و روانسازی ترافیک جادههای حاشیه خطوط ریلی به شمار میرود.
این مسئول با تاکید بر لزوم پیادهسازی الگوهای مدرن شهرسازی و حملونقل پایدار، گفت: به دنبال جذب سرمایهگذار بخش خصوصی برای اجرای طرح توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی (TOD) در قزوین هستیم، اجرای این طرح هوشمندانه میتواند ایستگاههای راهآهن را به هستههای پویای توسعه شهری، تجاری و خدماتی تبدیل کند و دسترسی آسانتر شهروندان به انواع وسایل نقلیه عمومی را رقم بزند، ما بسترها و بستههای سرمایهگذاری مناسبی را نیز برای این طرح آماده کردهایم.
وی یکی دیگر از مطالبات ساختاری و اداری استان را استقلال مدیریت ریلی خواند و توضیح داد: با توجه به حجم بالای تردد مسافری و باری در خطوط ریلی قزوین، استقرار کامل و مستقل ادارهکل راهآهن در استان قزوین یک ضرورت غیرقابلانکار است، این اقدام ساختاری به ما کمک میکند تا تصمیمگیریها، نظارتها و مدیریت بحران در شبکه ریلی استان را با سرعت، دقت و کارایی بسیار بیشتری انجام دهیم و دیگر نیازی به هماهنگیهای طولانیمدت بیناستانی نباشد.
معاون استاندار قزوین با اشاره به دغدغه روزانه صدها تن از دانشجویان، کارمندان و مسافران این مسیر پرتردد، بیان کرد: افزایش فوری تعداد رامهای قطار در مسیر قزوین-تهران و ارتقای جدی کیفیت ناوگان این مسیر، خواست اصلی و فوری مسافران است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت موجود پاسخگوی تقاضای بالای این مسیر نیست و ناوگان فعال نیز نیازمند نوسازی و بهبود خدمات رفاهی است، براساس رایزنیهای انجام شده، مقرر گردید که اقدامات لازم برای افزایش سهمیه صندلیها، تنظیم ساعات حرکت متناسب با نیاز شهروندان و بهبود کیفیت واگنهای این مسیر پرتردد در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
منبع: استانداری قزوین