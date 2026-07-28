دادستان عمومی و انقلاب دزفول از کشف و پلمب یک کارگاه تولید مشروبات الکلی و مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسلم کرم‌اللهی صبح امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از شناسایی، کشف و پلمب یک کارگاه تولید مشروبات الکلی و مواد مخدر صنعتی در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این اقدام در پی رصد اطلاعاتی و با حضور و اقدام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان انجام شد و در نتیجه آن، یک کارگاه فعال در زمینه تولید مشروبات الکلی و ساخت مواد مخدر شناسایی و پلمب شد.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول افزود: در این عملیات، ۴۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین و همچنین بیش از ۶ هزار لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

کرم‌اللهی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده تصریح کرد: دو نفر از متهمان اصلی در این رابطه بازداشت شدند و برای انجام تحقیقات تکمیلی با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام سازمان‌یافته در حوزه تولید و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی که سلامت و امنیت عمومی را تهدید کند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.