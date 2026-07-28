باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - مهدی جلو خانی مدیرکل دامپزشکی استان قزوین از خروج بیش از ۹۰ تن فرآورده خام دامی ناسالم از چرخه مصرف طی اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی از ۱۷ فروردین تا ۱۵ تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: همزمان با اجرای این طرح، کارشناسان این اداره‌کل با حضور مستمر در کشتارگاه‌ها و مراکز تولید، نگهداری، عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی، بر رعایت ضوابط بهداشتی نظارت کردند.

وی افزود: در این مدت، ۲۱ هزار و ۴۲۰ رأس دام سبک در کشتارگاه‌های استان تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی ذبح و ۳۵۳ هزار و ۱۸۲ کیلوگرم گوشت گوسفندی تولید شد. همچنین ۱۲ هزار و ۵۲۱ رأس دام سنگین نیز کشتار و بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز حاصل از دام سنگین استحصال شد.

جلو خانی بیان کرد: ۱۱ هزار و ۴۴۱ مورد بازدید از مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی انجام شد که در نتیجه آن ۷۸۵ مورد تخلف بهداشتی شناسایی، ۵۸ تن فرآورده خام دامی توقیف، بیش از ۱۱ تن فرآورده غیرقابل مصرف معدوم و ۳۶ پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شد.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: در این مدت پنج میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۴۰ قطعه طیور در کشتارگاه‌های استان کشتار شد که از آن بیش از ۱۱ هزار و ۴۲۲ تن گوشت سفید سالم تولید و ۴۶ تن گوشت سفید غیرقابل مصرف نیز معدوم‌سازی شد.