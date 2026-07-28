باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

مربی و مدرس امداد و نجات جمعیت هلال احمر در مورد علائم گرمازدگی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر مرادبیگی ثانی، مربی و مدرس امداد و نجات جمعیت هلال احمر با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص علائم گرمازدگی نکاتی بیان کرد.

 

 

مطالب مرتبط

چگونه گرمازدگی را درمان کنیم؟

میوه‌های مفید برای جلوگیری از گرمازدگی

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
young journalists club

امواج گرما میزان مرگ و میر افراد را افزایش می‌دهد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۶۰

روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۸

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
خدمت‌رسانی موکب شهدای قدمگاه به زائران اربعین در محور اراک–بروجرد + فیلم
۲

خدمت‌رسانی موکب شهدای قدمگاه به زائران اربعین در محور اراک–بروجرد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha