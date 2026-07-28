باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ آیسان از ۱۳ سالگی با بیماری سخت اسکولیوز و جراحی‌های سنگین ستون فقرات روبرو شد؛ بیماری‌ای که حتی تنفس او را نیز به دستگاه وابسته کرد. اما این محدودیت‌های جسمی، نتوانست آتش اشتیاق او به هنر بافندگی را خاموش کند. او که یادگیری خود را از طریق آموزش‌های آنلاین آغاز کرده بود، اکنون با ۸ سال تجربه، عروسک‌هایی می‌بافد که نشان از اراده‌ای فراتر از توان جسمی‌اش دارد.

حمایت برای هموار شدن مسیر رشد و توسعه‌

در اقدامی ستودنی و در راستای حمایت از توانمندسازی افراد دارای معلولیت، نیر الهامی مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی با جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، به منزل آیسان، دختر کارآفرین و توانخواه ارومیه رفت تا ضمن تجلیل از اراده پولادین او، بسته‌های حمایتی و اجرایی برای رفع مشکلات جسمی و شغلی وی اعلام کند.

الهامی در این دیدار، ضمن ستایش روحیه کارآفرینی این دختر جوان، وی را الگویی برای نسل جوان دانست که با وجود مشکلات جسمی شدید، به جای انفعال، مسیر تولید و خلاقیت را برگزیده است.

وی تاکید کرد: معلولیت نباید مانعی برای اشتغال باشد و مسئولان موظفند مسیر تسهیلات را برای این الگوهای واقعی هموار کنند.

تسهیل روند صدور مدرک و حمایت‌های مالی

در این نشست که با حضور سرپرست سازمان فنی و حرفه‌ای، مسئول بنیاد علوی، هلال‌احمر، اداره کار و رفاه اجتماعی استان و بهزیستی شهرستان ارومیه برگزار شد، تصمیمات اجرایی مهمی اتخاذ شد. محمود پسندیده، سرپرست سازمان فنی و حرفه‌ای استان، ضمن اعلام حمایت شخصی از آیسان، مقرر کرد که مدرک فنی و حرفه‌ای وی حداکثر تا هجدهم ماه جاری پس از گذراندن آزمون در منزل، صادر شود تا وی بتواند از وام‌ها و تسهیلات دولتی بهره‌مند شود.

همچنین آقای دانشمند از سوی بنیاد علوی نیز متعهد به حمایت‌های مالی از این کارآفرین پس از دریافت مدرک شدند.

رفع معضلات درمانی و تجهیزات حیاتی

یکی از محورهای اصلی این دیدار، رسیدگی به وضعیت بحرانی سلامت آیسان بود.

الهامی با اشاره به خسارات ۴۰ میلیون تومانی وارد شده به دستگاه تنفس وی بر اثر قطعی مکرر برق، خواستار پیگیری جدی اداره برق شد.

در پاسخ به این نیاز، تقی‌زاده معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان، از پرداخت تمامی هزینه‌های درمانی سال جاری (خارج از پوشش بیمه‌ای) خبر داد و قول تهیه تجهیزات پیشرفته تنفسی و حمایت مالی سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را اعلام کرد.

بازگشت به چرخه حمایت‌های رفاهی

در راستای رفع چالش‌های معیشتی خانواده، دلنواز رئیس بهزیستی شهرستان ارومیه ضمن اعلام بازگشایی فوری پرونده برای آیسان، تاکید کرد: وی به‌زودی از مستمری ماهانه، حق پرستاری خانواده‌محور و امتیازات انشعابات رایگان بهره‌مند خواهد شد.

حضور مسئولان در منزل آیسان، تنها یک دیدار ساده نبود؛ بلکه پیامی بود به تمام جوانان که کارآفرینی و تلاش، از هر معلولیتی قدرتمندتر است.

آیسان اکنون نه تنها یک هنرمند، بلکه یک کارآفرین با غیرت است که مسیر موفقیت را با تار و پود بافتنی‌هایش رقم می‌زند.