وزیر امور خارجه عربستان ، روز سه‌شنبه به طور جداگانه با وزیر خارجه قطر و وزیر خارجه کویت گفت‌وگوی تلفنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، به طور جداگانه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، گفت‌وگوی تلفنی داشته است.

خبرگزاری رسمی عربستان (SPA) گزارش داد که در این دو تماس، وزرا درباره آخرین تحولات منطقه و راه‌های تقویت و حمایت از تلاش‌های مشترک برای حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش SPA، فیصل همچنین تماس تلفنی از اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، دریافت کرد که حملات انصارالله علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. میلیبند در اولین گفت‌وگوی خود از زمان تصدی این سمت، با عربستان سعودی ابراز همبستگی کرده و بر تعهد لندن برای پیشبرد روابط دوجانبه تأکید کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر خارجه عربستان ، قطر ، کویت
خبرهای مرتبط
ریاض: پهپاد وارد شده از عراق را رهگیری و منهدم کردیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا ۸۴ فرد و نهاد را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرد
نخست‌وزیر عراق دستور تحقیق درباره ادعای حمله از خاک عراق به عربستان را صادر کرد
زاخارووا: غرب، اوکراین را از روی کره زمین محو می‌کند
چالشی که آمریکا را به زانو درآورد؛ پوتین «ناوگان پشه‌ای» ایران را ستود
قهر دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت هنگام سخنرانی نماینده فرانسه
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
تجمع حامیان فلسطین مقابل کاخ سفید در اعتراض به سفر نتانیاهو و دیدار با ترامپ
فرانسه و اسپانیا برای مهار آتش‌سوزی‌ها با زمان رقابت می‌کنند
آخرین اخبار
ترامپ میزبان نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید؛ روابط متفاوت در سایه جنگ‌های ایران و اوکراین
قهر دیپلماتیک آمریکا در شورای امنیت هنگام سخنرانی نماینده فرانسه
چالشی که آمریکا را به زانو درآورد؛ پوتین «ناوگان پشه‌ای» ایران را ستود
تجمع حامیان فلسطین مقابل کاخ سفید در اعتراض به سفر نتانیاهو و دیدار با ترامپ
فرانسه و اسپانیا برای مهار آتش‌سوزی‌ها با زمان رقابت می‌کنند
زاخارووا: غرب، اوکراین را از روی کره زمین محو می‌کند
نخست‌وزیر عراق دستور تحقیق درباره ادعای حمله از خاک عراق به عربستان را صادر کرد
آمریکا ۸۴ فرد و نهاد را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرد
تیراندازی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در تورنتو
ادعای ترامپ: مذاکرات خوب پیش می‌رود/ از پوتین می‌پرسم آیا ماهواره‌های روسیه به ایران کمک می‌کنند؟
مارین ترافیک: تردد در باب‌المندب از هرمز پیشی گرفت
چاد خروج خود از دیوان کیفری بین‌المللی را اعلام کرد
رومانی یک دیپلمات روسی را اخراج کرد
رایزنی وزیر خارجه عمان با همتایان منطقه‌ای درباره کاهش تنش در هرمز
ادعای ترامپ در آستانه دیدار با نتانیاهو: با ایران مذاکرات عمیق داریم، اما آماده جنگ هستیم
بحرین در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای یک رزمایش نظامی مشترک برگزار می‌کند
انصارالله: چندین هدف نفتی از شرق عربستان را با پهپاد هدف قرار دادیم
آلمان مجوز‌های صادرات تسلیحات به اسرائیل را افزایش داد
ریاض: پهپاد وارد شده از عراق را رهگیری و منهدم کردیم
پوتین: تحریم‌های غرب «بی‌سابقه و بی‌اثر» بود/ روسیه شکست‌ناپذیر است
۷۶ درصد آمریکایی‌ها جنگ با ایران را سخت‌تر از انتظار ترامپ می‌دانند
آتش‌سوزی مهیب در شهرک صهیونیستی سدروت
حملات آمریکا برای مهار قاچاق کوکائین شکست خورد
داسیلوا خطاب به ترامپ: تعرفه‌های اعمال شده بر ما اشتباه استراتژیک است
نشست اضطراری مکرون برای مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده فرانسه
پبدا شدن جسد یک سرباز زن اسرائیلی در یک پایگاه نظامی
فایننشال تایمز: اتحادیه اروپا ممکن است سازوکار فعلی تحریم‌ها علیه روسیه را کنار بگذارد
یورش گسترده نیرو‌های اشغالگر به کرانه باختری و قدس
مقام انصارالله: محاصره یمن به ضرر عربستان سعودی تمام خواهد شد
گفت‌وگوی تلفنی پادشاه بحرین و رئیس رژیم اسرائیل