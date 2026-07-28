باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، به طور جداگانه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، گفتوگوی تلفنی داشته است.
خبرگزاری رسمی عربستان (SPA) گزارش داد که در این دو تماس، وزرا درباره آخرین تحولات منطقه و راههای تقویت و حمایت از تلاشهای مشترک برای حفظ امنیت و ثبات منطقهای گفتوگو کردند.
به گزارش SPA، فیصل همچنین تماس تلفنی از اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، دریافت کرد که حملات انصارالله علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. میلیبند در اولین گفتوگوی خود از زمان تصدی این سمت، با عربستان سعودی ابراز همبستگی کرده و بر تعهد لندن برای پیشبرد روابط دوجانبه تأکید کرد.
منبع: الجزیره