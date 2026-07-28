باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، اظهار کرد: ساعت ۵:۴۷ صبح امروز وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان اداری واقع در خیابان شیخ بهایی، کوچه نصرتی، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه یک دستگاه نردبان هیدرولیکی و خودرو حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند.

ملکی ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان اداری پنج‌طبقه بود که به دلیل تعطیل بودن، تنها نگهبان ساختمان در آن حضور داشت. در پارکینگ طبقه همکف دو دستگاه خودروی سواری شامل یک دستگاه پژو ۲۰۶ و یک دستگاه تویوتا پارک شده بود که خودروی پژو ۲۰۶ به طور کامل شعله‌ور شده و آتش به بخش‌هایی از خودروی تویوتا نیز سرایت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: نگهبان ساختمان برای در امان ماندن از دود و آتش به پشت‌بام رفته بود که آتش‌نشانان همزمان با آغاز عملیات اطفای حریق، وی را به سلامت از ساختمان خارج کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه هیچ مصدومی نداشت، تصریح کرد: آتش‌نشانان موفق شدند در مدت کوتاهی آتش را به طور کامل مهار کرده و از سرایت آن به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری کنند.

ملکی خاطرنشان کرد: پس از اطفای کامل حریق و ایمن‌سازی محل، ساختمان برای بررسی‌های بعدی به مسئولان مربوطه تحویل داده شد و نیرو‌های آتش‌نشانی به ایستگاه‌های خود بازگشتند.