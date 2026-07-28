رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از عملکرد موفق کارآگاهان این پلیس در مقابله با احتکار کالا و همچنین مقابله با قاچاق کالا در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «حسین رحیمی»؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از عملکرد موفق کارآگاهان این پلیس در مقابله با احتکار کالا و همچنین مقابله با قاچاق کالا در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

وی گفت: در راستای مقابله با احتکار، طی سه ماه گذشته ۱۱۲۴ فقره پرونده برای محتکران تشکیل شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد: در این مدت بیش از ۲۷ میلیون قلم کالای احتکاری از جمله لوازم خانگی، وسایل صوتی و تصویری و ... و همچنین بیش از ۶۵۱ تن کالای اساسی احتکاری از قبیل گندم، جو، ذرت، برنج به ارزش بیش از ۴۲ همت کشف و ضبط شده است.

رشد ۱۵۳ درصدی کشف پرونده‌های کلان و سازمان یافته در حوزه مقابله با قاچاق کالا

سردار رحیمی در ادامه در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مقابله با قاچاق کالا و با اشاره به اینکه تمرکز این پلیس در مقابله با قاچاق کالا بر پرونده‌های کلان و سازمان یافته است و این حوزه رشد ۱۵۳ درصدی پرونده‌های کشف شده را در این مدت شاهد هستیم، گفت: در این زمینه نیز ۲۴۸۲ فقره پرونده در حوزه قاچاق سوخت، قاچاق دام، قاچاق دارو، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالای دخانی و... تشکیل و در این راستا بیش از ۴۸ همت انواع کالای قاچاق کشف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: این پلیس با جدیت به رصد و برخورد با پدیده‌های احتکار و قاچاق کالا در بازار ادامه خواهد داد.

وی افزود: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاقچیان و محتکران کالا در بستر سروش، بله، ایتا و... به آدرس @police۳۰۱۱۰ ارسال نمایند. ما قدردان همکاری و همراهی مردم هستیم.

برچسب ها: کالای قاچاق ، پلیس امنیت اقتصادی
خبرهای مرتبط
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
اجرای ۱۰ طرح سراسری مقابله با جرایم اقتصادی
کشف انبار ۱۹ میلیارد تومانی لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست بهره‌مندی از مستمری جمع
محموله دارویی کشتی توسکا پس از ۳ ماه آزادسازی شد + فیلم
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
آخرین اخبار
تأمین امنیت زائران اربعین و صیانت از اموال آنان با جدیت در دستور کار پلیس است
پایان فعالیت فروشنده سلاح به باند‌های شرارت و سرقت؛ کشف سلاح جنگی در عملیات پلیس تهران
وحیددستجردی: بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنری در تحقق اهداف جمعیتی ضرورت دارد
مشارکت مردمی در منطقه ۱۰ با حمایت از ظرفیت‌های محله‌محور تقویت شد
سروری: مردم ایران چهار ماه است سربازی خود را به رهبر شهید انقلاب نشان می‌دهند
اولین شب خاطره «وداع با رهبر شهید» برگزار می‌شود
معاون وزیر: صنعت ساختمان ۱۲ درصد اشتغال کشور را دربر می‌گیرد
میدری: مهارت‌آموزان، سرچشمه‌های تحول و آینده‌سازان کشور هستند
۲.۵ همت برای توسعه مهارت‌آموزی جذب شده‌است
محموله دارویی کشتی توسکا پس از ۳ ماه آزادسازی شد + فیلم
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل لازم‌الاجرا است
راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست بهره‌مندی از مستمری جمع
آسیب به ۱۳ منطقه تحت مدیریت محیط زیست در جنگ
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
هوای تهران ناسالم شد
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ و بیمارستان سیار برکت در خدمت زائران اربعین
دستگاه قضایی پیگیر جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب است
بهره‌برداری از حدود ۵۰۰ کیلووات از ظرفیت نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران در نیمه نخست شهریور
نوسازی حوضچه‌های میدان هفت‌حوض با تأکید بر حفظ هویت بصری این فضای شهری
ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی به محتکران و قاچاقچیان کالا
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
هشدار سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی
بهره‌برداری از نخستین قطعه ۱۰ کیلومتری خط ۹ تا ۳۶ ماه آینده
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
هشدار درمورد ناایمنی هتل استقلال تهران/ بی‌توجهی مدیران ساختمان‌های ناایمن تا کِی ادامه دارد؟