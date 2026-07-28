تندیس پدر بوکس ایران در یکی از بوستان‌های شهرستان گچساران ناپدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اتفاقی عجیب و سؤال‌برانگیز، تندیس زنده‌یاد استاد حسن باشت‌باوی، پدر بوکس ایران، در پارک لاله (دوستی) شهرستان گچساران مفقود شده است؛ رخدادی که با گذشت چند روز، همچنان بدون توضیح رسمی از سوی مسئولان شهری و شهرداری دوگنبدان باقی مانده است.

نکته قابل تأمل این است که این تندیس در یکی از پرترددترین و شلوغ‌ترین نقاط شهر نصب شده بود، اما تاکنون هیچ توضیح شفاف و رسمی درباره زمان، چگونگی و علت ناپدید شدن آن ارائه نشده است؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره وضعیت نگهداری از آثار و یادمان مفاخر ملی ورزشکاران ایران ایجاد کرده است.

فدراسیون بوکس

تندیس استاد حسن باشت‌باوی در سال ۱۳۹۷ با حضور غلامرضا تاجگردون، رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم گچساران و باشت، رونمایی شد. این یادمان پیش‌تر نیز یک‌بار توسط افراد ناشناس تخریب شده بود که پس از پیگیری مسئولان وقت، بازسازی و دوباره نصب شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نگهبان پارک دوستی اعلام کرده است افرادی که تندیس را به سرقت برده‌اند تحت تعقیب هستند. با این حال، هنوز هیچ مقام مسئول درباره سرنوشت این اثر ارزشمند، جزئیات پرونده یا زمان بازگرداندن آن توضیحی ارائه نکرده است.

اکنون این پرسش مطرح است که چگونه تندیس یکی از مفاخر ورزش ایران در یکی از شلوغ‌ترین پارک‌های گچساران ناپدید شده، اما هنوز پاسخ روشنی از سوی مسئولان شهری به افکار عمومی داده نشده است.

برچسب ها: فدراسیون بوکس ایران ، وزارت ورزش و جوانان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
تو‌زندگیش نکته تاریکی پیدا شده ؟؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
یعنی چی مملکتی شده.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
مگه چی ازش دیدن ؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
این عیر عادی تیست،چون مجسنه هایی هم دردوران دولت اول روحانی هم چندین محسمه درپارکهای تهران گم شد کسی حواب گو نشد
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ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
سری به ابادان بزنید
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۰
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ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
بد نیست سری به خانه مادر بوکس ایران بزنیدشاید انجا باشه.دزد خودیه
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۰
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