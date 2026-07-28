باشگاه خبرنگاران جوان - در اتفاقی عجیب و سؤالبرانگیز، تندیس زندهیاد استاد حسن باشتباوی، پدر بوکس ایران، در پارک لاله (دوستی) شهرستان گچساران مفقود شده است؛ رخدادی که با گذشت چند روز، همچنان بدون توضیح رسمی از سوی مسئولان شهری و شهرداری دوگنبدان باقی مانده است.
نکته قابل تأمل این است که این تندیس در یکی از پرترددترین و شلوغترین نقاط شهر نصب شده بود، اما تاکنون هیچ توضیح شفاف و رسمی درباره زمان، چگونگی و علت ناپدید شدن آن ارائه نشده است؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره وضعیت نگهداری از آثار و یادمان مفاخر ملی ورزشکاران ایران ایجاد کرده است.
تندیس استاد حسن باشتباوی در سال ۱۳۹۷ با حضور غلامرضا تاجگردون، رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم گچساران و باشت، رونمایی شد. این یادمان پیشتر نیز یکبار توسط افراد ناشناس تخریب شده بود که پس از پیگیری مسئولان وقت، بازسازی و دوباره نصب شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، نگهبان پارک دوستی اعلام کرده است افرادی که تندیس را به سرقت بردهاند تحت تعقیب هستند. با این حال، هنوز هیچ مقام مسئول درباره سرنوشت این اثر ارزشمند، جزئیات پرونده یا زمان بازگرداندن آن توضیحی ارائه نکرده است.
اکنون این پرسش مطرح است که چگونه تندیس یکی از مفاخر ورزش ایران در یکی از شلوغترین پارکهای گچساران ناپدید شده، اما هنوز پاسخ روشنی از سوی مسئولان شهری به افکار عمومی داده نشده است.