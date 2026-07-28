باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدسجاد واعظ کارشناس مسائل بین‌الملل در رادیو ایران درباره ناکارآمدی برخی سامانه‌های پدافندی پیشرفته در مواجهه با فناوری‌های نوین موشکی ایران گفت: آنچه در تحولات اخیر مشاهده شد، نشان می‌دهد که برتری فناورانه دیگر با صرف هزینه‌های نجومی و انباشت تجهیزات پیشرفته در نظم‌های منطقه‌ای تضمین نمی‌شود. به بیان دیگر، سامانه‌های دفاعی، هرقدر هم پیشرفته باشند، در برابر تحول مستمر فناوری‌های تهاجمی مصون نیستند و همواره با چالش‌های جدید روبه‌رو خواهند شد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اتکا به دانش بومی، نوآوری مستمر و اراده ملی می‌تواند معادلات سنتی قدرت را دگرگون کند. امروز به نظر می‌رسد دوران انحصار قدرت نظامی رو به پایان است و بازیگران بومی که بر ظرفیت‌های داخلی، خوداتکایی و توسعه فناوری تأکید دارند، توانسته‌اند بر موازنه‌های منطقه‌ای تأثیرگذار باشند.

وی اضافه کرد: این تحولات همچنین بیانگر آن است که همان‌گونه که سامانه‌های پدافندی به‌طور مداوم در حال توسعه و ارتقای فناوری هستند، فناوری‌های تهاجمی نیز با سرعتی مشابه در مسیر تکامل و به‌روزرسانی حرکت می‌کنند.

واعظ گفت: واقعیت آن است که در جنگ‌های امروز، صرف برخورداری از قدرت آتش، تضمین‌کننده پیروزی نیست. آنچه سرنوشت یک منازعه را تعیین می‌کند، مجموعه‌ای از عوامل شامل توان بازدارندگی، استمرار عملیات، تاب‌آوری ملی و قدرت تصمیم‌گیری راهبردی است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: هرچه هزینه‌های حضور نظامی در یک منطقه افزایش یابد، فشارهای داخلی در کشورهای تأمین‌کننده این هزینه‌ها برای نیروهای بیگانه نیز بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر بیش از گذشته درباره تداوم حضور نظامی، میزان منافع حاصل از آن و نحوه تأمین هزینه‌های آن پرسش خواهند کرد. این متغیرها می‌توانند بر جهت‌گیری سیاست خارجی و راهبردهای امنیتی آن کشورها اثرگذار باشند.

وی بیان کرد: مجموع این تحولات نشان می‌دهد که هزینه‌های حضور نظامی ایالات متحده در کشورهای دیگر به‌ویژه در منطقه غرب آسیا روند افزایشی دارد و همزمان پرسش‌های فزاینده‌ای در افکار عمومی درباره استمرار این حضور شکل گرفته است بعید است که آمریکایی‌ها بتوانند سیاست‌های سنتی خود را که طبق آن خیلی علاقه دارند در منطقه غرب آسیا باقی بمانند، ادامه دهند.