شهردار منطقه ۸ از روند اجرای پروژه نوسازی و بازسازی حوضچه‌های میدان هفت‌حوض بازدید کرد و ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، بر رفع چالش‌های اجرایی و حفظ هویت و فرم اصلی حوضچه‌های این میدان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸؛ فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ همراه با معاونان فنی و عمرانی و محیط زیست و خدمات شهری، از روند اجرای پروژه نوسازی و بازسازی حوضچه‌های میدان هفت‌حوض بازدید کرد و ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، بر رفع چالش‌های اجرایی و حفظ هویت و فرم اصلی حوضچه‌های این میدان تأکید کرد.

در جریان این بازدید، روند اجرای عملیات نوسازی و بازسازی حوضچه‌های میدان هفت‌حوض مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی، اقدامات انجام‌شده و مسائل اجرایی پروژه ارائه و در ادامه، چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه احصا و راهکار‌های لازم برای رفع موانع و تسریع در روند تکمیل عملیات بررسی شد.

فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، با تأکید بر اهمیت میدان هفت‌حوض به‌عنوان یکی از فضا‌های شاخص شهری منطقه، بر اجرای پروژه با رعایت ملاحظات فنی، ارتقای کیفیت منظر شهری و حفظ هویت و شکل اصلی حوضچه‌های این میدان تأکید کرد. وی همچنین خواستار هماهنگی میان معاونت‌های مرتبط برای پیشبرد مطلوب پروژه و تکمیل عملیات در چارچوب برنامه زمان‌بندی شد.

گفتنی است پروژه نوسازی و بازسازی حوضچه‌های میدان هفت‌حوض با هدف بهسازی این فضای شهری، بهبود شرایط بهره‌برداری و ارتقای کیفیت بصری محیط در حال اجراست.

برچسب ها: میدان هفت حوض ، شهرداری
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