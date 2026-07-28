اعمال مدیریت اُفت فشار آب امسال مانند سال گذشته گسترده نیست+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علی سیدزاده، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال افت فشار آب در تهران اظهار کرد: مدیریت فشار آب به عنوان یک فعالیت کنترلی و اقدامی که میتواند به توزیع بهینه آب کمک کند، هماکنون در کلانشهر تهران در دستور کار قرار دارد. در نقاطی که فشار آب بالا است، این اقدام همواره به عنوان یکی از فعالیتهای روتین شرکت آب و فاضلاب انجام میشود، اما اینکه به صورت گسترده و با برنامهای که شامل کاهش فشار آب در کل شهر باشد، در دستور کار نیست.
او افزود: در مناطقی که با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم و جمعیت متمرکزی دارند، ممکن است اگر فشار آب کاهش پیدا نکند، مخازن آن مناطق توان پاسخگویی به تقاضا را نداشته باشند؛ بنابراین مدیریت فشار آب در این مناطق انجام میشود، اما با این چارچوب که حداقل طبقه اول ساختمانها از آب برخوردار باشد.
سیدزاده با ابراز امیدواری نسبت به عبور از اوج های دمایی پیشرو گفت: امیدوار هستیم از این اوج های دمایی عبور کنیم و زمانی که مصرف کاهش پیدا کند و مردم نیز با مدیریت بهینه مصرف آب همکاری داشته باشند، این موضوع از دستور کار خارج خواهد شد.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور درباره اوج مصرف آب در طول سال بیان کرد: در طول سال چند پیک مصرف اساسی داریم. یکی از این پیکها در پایان سال و همزمان با خانهتکانی است که به دلیل افزایش شستوشو، مصرف آب به شدت افزایش پیدا میکند. یکی دیگر از اوج های مصرف در برخی شهرهای مهاجرپذیر و همزمان با مناسبتهای مذهبی رخ میدهد که به دلیل افزایش جمعیت، مصرف آب نیز افزایش پیدا میکند.
او ادامه داد: یکی از مهمترین و همیشگیترین پیکهای مصرف، افزایش مصرف ناشی از بالا رفتن دمای هوا در ماههای گرم سال است. زمانی که دما افزایش پیدا میکند، مصرف آب به شکل قابل توجهی بالا میرود و معمولاً این شرایط در ماههای تیر و مرداد رخ میدهد. همچنین اوج مصرف برق نیز در همین بازه زمانی مشاهده میشود.
سیدزاده تصریح کرد: در دماهای بالا، به ازای هر یک درجه افزایش دما، مصرف آب حدود ۵ درصد افزایش پیدا میکند. افزایش استحمام، شستوشو و مصرف آب شرب از جمله: معمولاً کاهش فشار آب در این ماهها ممکن است در برخی کلانشهرها از جمله تهران رخ دهد. در برخی مناطق ناگزیر هستیم برای مدیریت منابع ارزشمند آبی، فشار آب را کاهش دهیم. این شرایط امسال نیز ممکن است اتفاق بیفتد عوامل این رشد مصرف است.
او با اشاره به احتمال کاهش فشار آب در ماههای گرم سال گفت: معمولاً کاهش فشار آب در این ماهها ممکن است در برخی کلانشهرها از جمله تهران رخ دهد. در برخی مناطق ناگزیر هستیم برای مدیریت منابع ارزشمند آبی، فشار آب را کاهش دهیم. این شرایط امسال نیز ممکن است اتفاق بیفتد، اما فراگیر نخواهد بود و مانند سال گذشته همه مناطق تهران را درگیر نمیکند.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: برنامهریزی و راهبرد ما این است که فشار آب به حدی کاهش یابد که حداقل طبقه اول ساختمانها از آب برخوردار باشند و جریان آب در شبکه قطع نشود. البته ممکن است در برخی مناطق که به لحاظ توپوگرافی در ارتفاع بالاتری نسبت به مخازن قرار دارند، با کاهش فشار آب، برخی نقاط دچار قطعی شوند.
او خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز این موضوع را اعلام کردیم و امسال هم مجدداً تأکید میکنیم که اگر چنین اتفاقی رخ داد، مردم محترم بلافاصله با شماره ۱۲ تماس بگیرند و موضوع را اطلاع دهند تا همکاران ما در کوتاهترین زمان ممکن به محل مراجعه کرده و مشکل را برطرف کنند.