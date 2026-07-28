باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصابر باغخانیپور، مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر حدود یکونیم مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست ساخت است و پیش از این نیز ۲ مگاوات ظرفیت به بهرهبرداری رسیده است.
وی در ادامه بیان کرد: پروژههای جدید در مناطق مختلف شهر تهران در حال اجراست و امیدواریم تمامی ظرفیت یکونیم مگاواتی در دست ساخت نیز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
باغخانیپور با تاکید بر اینکه بخشی از این پروژهها در هفته دولت افتتاح خواهد شد، گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی تا هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.