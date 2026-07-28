باشگاه خبرنگاران جوان - حمید باسره، با تاکید بر اینکه اشتغال پایدار مهمترین رویکرد این نهاد در مسیر توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت است، اظهار کرد: فرآیند ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان مستعد با برنامهریزی منسجم در محورهای مشاوره شغلی، آموزشهای مهارتی، اجرای طرحهای راهبری و هدایت شغلی، معرفی به مراکز کاریابی و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه دنبال میشود.
وی ارتقای توانمندیهای فردی و کسب مهارتهای تخصصی را لازمه ورود هدفمند مددجویان به بازار کار و خروج از چرخه حمایتی دانست و افزود: سال گذشته بیش از ۹ هزار و ۹۰ نفر از مددجویان در دورههای آموزش فنی و حرفهای، پایدارسازی مشاغل و مهارتآموزی ویژه کودکان و نوجوانان با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شرکت کردند. همچنین برای سال جاری نیز آموزش مهارتی بیش از ۸ هزار و ۸۸۰ نفر با همکاری دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با تشریح عملکرد سال گذشته این نهاد تصریح کرد: با اجرای ۶ هزار و ۸۹۸ طرح اشتغالزایی و تخصیص ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان اعتبار با همکاری بانکهای عامل و صندوق قرضالحسنه امداد ولایت، زمینه درآمد پایدار خانوادههای تحت حمایت فراهم شده است.
باسره در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، بانکها و بنگاههای اقتصادی استان ابراز امیدواری کرد که با تحقق اعتبار یکهزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی پیشبینی شده برای سال جاری، گام موثری در خودکفایی مالی و توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف کمیته امداد استان برداشته شود.
منبع خبر:کمیته امداد هرمزگان