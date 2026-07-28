رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و خونخواهی کودکان شهید تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور، در دیدار با همسر شهید «حمید سالاری» و مادر گرامی شهیده «سنار سالاری»، بر عزم راسخ دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده جنایت علیه کودکان معصوم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در این دیدار که با فضای سنگین از یاد شهدای معصوم همراه بود، با خطاب قرار دادن خانواده این شهید که همزمان همسر و فرزند خود را در یک واقعه در مکتب علم از دست داده‌اند، اظهار داشت: دستگاه قضایی به عنوان بازوی اجرای عدالت، خونخواهی جنایت بی‌رحمانه به شهادت رساندن کودکان معصوم و فرشته‌های دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب را با تمام توان و از تمامی ابزار‌های قانونی پیگیری خواهد کرد. این جنایت تنها یک حمله نظامی نبود، بلکه حمله‌ای به قلب انسانیت و آینده یک ملت است.

وی با اشاره به جایگاه والای این خانواده و صبر بی‌مثال آنان، افزود: خون این عزیزان، از نظر حقوقی و اخلاقی، ادعایی است که جهان هرگز نمی‌تواند از آن بگذرد. ما در دستگاه قضایی، از این پس تمامی پیگیری‌ها را در مسیر اثبات مسئولیت و مجرمانه بودن اقدامات نیرو‌های متجاوز پیش خواهیم برد تا حق این فرشته‌های پر تطهیر از قاتلانشان گرفته شود.

 رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور در ادامه سخنان خود، ضمن تجلیل از مقام والای این خانواده، تأکید کرد: پیگیری‌های قضایی، فراتر از مرز‌های داخلی و در قالب استاندارد‌های بین‌المللی برای محکوم کردن این اقدام وحشیانه دنبال خواهد شد تا عدالت، حتی در برابر قدرتمندترین زورگویان جهان، برقرار گردد.

 این دیدار در حالی برگزار شد که یاد و خاطره واقعه شوم بمباران مدرسه «شجره طیبه» میناب، همچنان در قلب ملت ایران زنده است. در جریان این جنایت بی‌رحمانه که شنبه نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ توسط هواپیما‌های جنگنده ارتش آمریکا انجام شد، ۱۶۸ تن از دانش‌آموزان معصوم و کادر آموزشی در حالی که در محیط آموزشی خود مشغول بودند، در اثر برخورد مستقیم مهمات به ساختمان مدرسه، به فیض شهادت نائل آمدند. در آن روز سیاه، دانش‌آموزان بی‌گناه که نماد آینده و معصومیت بودند، در میان آوار کلاس‌های درس، جان خود را فدای میهن کردند و پرونده‌ای از بی‌رحمی بی‌سابقه را در تاریخ معاصر بشریت رقم زدند.

برچسب ها: میناب ، دستگاه قضا
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