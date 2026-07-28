باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - شریفپور شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان استان چهارمحال و بختیاری، با ارسال فیلمی از حال و هوای مرزهای منتهی به عراق، از برقراری آرامش کامل در مرز و خدمترسانی گسترده نیروهای امدادی و خدماتی به زائران اربعین حسینی خبر داد.
وی گفت: فضای مرز آرام و منظم است و نیروهای امدادی، هلالاحمر، عوامل خدماتی، انتظامی و سایر دستگاههای مسئول با آمادگی کامل در حال خدمترسانی به زائران هستند تا آنان با آسودگی و امنیت مسیر پیادهروی اربعین را آغاز کنند.
این شهروند خبرنگار میگوید: پیادهروی اربعین حسینی در عراق، جلوهای از حضور عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) را به تصویر میکشد زائرانی که با پرچم خونخواهی و به نیابت از رهبر شهیدشان، در مسیر عشق، ایثار و آزادگی گام برمیدارند.
اربعین ۱۴۰۵ با شعار مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَه بار دیگر پیام ایستادگی، عزت و آزادگی نهضت عاشورا را در اجتماع میلیونی عاشقان سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشته و صحنهای از وحدت، همدلی و خدمت خالصانه به زائران حسینی را رقم زده است.
در ادامه بیننده این روایت باشید.