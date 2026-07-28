باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شبکه‌های اجتماعی باعث اضطراب و نگرانی در زندگی می‌شوند + فیلم

کارشناس رسانه در خصوص تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی گفت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امین حسام، کارشناس رسانه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی توصیحاتی ارائه کرد.

 

 

مطالب مرتبط
شبکه‌های اجتماعی باعث اضطراب و نگرانی در زندگی می‌شوند + فیلم
young journalists club

عوارضِ جسمی استرس و چند توصیه برای کاهش آن

شبکه‌های اجتماعی باعث اضطراب و نگرانی در زندگی می‌شوند + فیلم
young journalists club

۱۰ سرگرمی ساده و جذاب برای دورکردن استرس‌

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت روان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۶۰

روایت بغض‌آلود آیت‌الله جوادی آملی از فراق رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
علائم اصلی گرمازدگی + فیلم
۸

علائم اصلی گرمازدگی + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
خدمت‌رسانی موکب شهدای قدمگاه به زائران اربعین در محور اراک–بروجرد + فیلم
۲

خدمت‌رسانی موکب شهدای قدمگاه به زائران اربعین در محور اراک–بروجرد + فیلم

۰۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha