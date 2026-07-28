باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: طرح اوقات فراغت امسال در ۹۳۳ پایگاه شامل ۱۷ کانون فرهنگی و تربیتی، ۲۲ دارالقرآن، ۵۱۸ کانون و مجتمع ورزشی، ۲۴ پایگاه مشاوره و ۳۵۲ مدرسه برگزار می‌شود.

منوچهر ضیایی افزود: این کلاس‌ها زمینه شکوفایی استعدادها، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی، تقویت هویت دینی و ملی و افزایش نشاط و پویایی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به فراگیری برنامه‌ها در سراسر استان اظهار کرد: همه کلاس‌های اوقات فراغت به صورت رایگان و در تمامی شهرستان‌های هرمزگان برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: امسال برای نخستین بار دوره‌های آموزش هوش مصنوعی نیز به برنامه‌های اوقات فراغت افزوده شده که با استقبال دانش‌آموزان روبه‌رو شده است.

محمد میرزاده ادامه داد: در مناطقی که امکان برگزاری حضوری کلاس‌ها وجود ندارد، برنامه‌ها به‌صورت برخط و از طریق پیام‌رسان‌های داخلی اجرا می‌شود.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست برای اطلاع از شرایط نام‌نویسی، زمان و محل برگزاری کلاس‌ها به سامانه نورینو از درگاه مای‌مدیو به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس