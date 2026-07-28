باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - وحید اسکندری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به آخرین وضعیت ثبت نام زائران گیلانی مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح، اظهار کرد: ثبت نام در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir از ۹ تیر آغاز شده است و تا روز اربعین ادامه دارد.

وی از ثبت نام ۳۲ هزار و ۷۲۰ زائر گیلان تا این لحظه خبر داد و افزود: زائران در همه گروه‌های سنی اقدام به ثبت نام کردند، ۵۸ درصد ثبت نام کنندگان را مردان و ۴۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

مدیر حج و زیارت گیلان با اشاره به آمادگی مرز‌های مهران، خسروی، شلمچه و... برای تردد زائران گیلانی، خاطرنشان کرد: مرز مهران به دلیل فاصله کمتر، با استقبال زائرانی گیلانی مواجه شده است.

اسکندری اذعان داشت: زائران قبل از شروع ثبت نام با دقت تاریخ رفت، برگشت، نوع وسیله نقلیه جهت عزیمت به مرز، مرز خروجی و ورودی خود را تعیین و در سامانه ثبت کنند.