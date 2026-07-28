مدیر حج و زیارت گیلان از ثبت نام ۳۲ هزار و ۷۲۰ زائر اربعین حسینی در سامانه سماح خبر داد و گفت: گیلانی‌ها هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت نام و مدیریت زمان رفت و برگشت به کشور عراق اقدام کنند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - وحید اسکندری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به آخرین وضعیت ثبت نام زائران گیلانی مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح، اظهار کرد: ثبت نام در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir از ۹ تیر آغاز شده است و تا روز اربعین ادامه دارد.

وی از ثبت نام ۳۲ هزار و ۷۲۰ زائر گیلان تا این لحظه خبر داد و افزود: زائران در همه گروه‌های سنی اقدام به ثبت نام کردند، ۵۸ درصد ثبت نام کنندگان را مردان و ۴۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

مدیر حج و زیارت گیلان با اشاره به آمادگی مرز‌های مهران، خسروی، شلمچه و... برای تردد زائران گیلانی، خاطرنشان کرد: مرز مهران به دلیل فاصله کمتر، با استقبال زائرانی گیلانی مواجه شده است.

اسکندری اذعان داشت: زائران قبل از شروع ثبت نام با دقت تاریخ رفت، برگشت، نوع وسیله نقلیه جهت عزیمت به مرز، مرز خروجی و ورودی خود را تعیین و در سامانه ثبت کنند.

برچسب ها: اربعین ، زائر
خبرهای مرتبط
۷۸۰ «زائر اولی» به مراسم اربعین حسینی (ع) اعزام شد
ماجرای زائری که همه دار و ندارش را در اربعین گم کرد
آداب پیاده روى اربعین + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای در جنگل‌های هیرکانی لنگرود + فیلم
ثبت نام بیش از ۳۲ هزار زائر گیلانی در سامانه سماح
آخرین اخبار
ثبت نام بیش از ۳۲ هزار زائر گیلانی در سامانه سماح
ثبت تصاویر سه قلاده خرس قهوه‌ای در جنگل‌های هیرکانی لنگرود + فیلم
پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج در گیلان
تداوم استقرار توده هوای گرم و مرطوب در گیلان
هشدار پلیس فتای گیلان در خصوص «دیپ‌فیک»
پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی تولید چای در کشور
نخستین موکب سلامت گیلان راهی کربلا شد
اعزام بیش از ۵ هزار زائر گیلانی اربعین به مرز‌های کشور
کاهش بارش‌ها در گیلان طی سال زراعی