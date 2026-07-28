باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه برزیل اعلام کرد که این کشور در رابطه با تعرفههای اعمال شده توسط آمریکا بر تعدادی از محصولات خود، مراحل حل اختلاف را در سازمان تجارت جهانی آغاز کرده است.
در بیانیهای که توسط وزارت امور خارجه برزیل منتشر شد، آمده است: «برزیل در تاریخ ۲۷ ژوئیه درخواستی برای مشاوره با آمریکا تحت سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی ارائه کرد» و تعرفههای آمریکا را «غیرموجه» دانست و آنها را «ناسازگار» با قوانین تجارت بینالملل توصیف کرد.
ارسال درخواست مشاوره اولین گام رویهای در سازوکار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی است و «به طرفین اختلاف فرصتی میدهد تا مشکل را بررسی کرده و بدون نیاز به طی مراحل دادرسی، به یک توافق رضایتبخش برسند.»
اگر مشورتها به راهحلی منجر نشود، طرف شاکی حق دارد درخواست کند که پرونده به روند قضایی ارجاع شود، جایی که توسط یک کمیته تخصصی بررسی خواهد شد.
در ماه ژوئیه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفههایی را بر برخی از محصولات برزیلی وضع کرد: ۲۵ درصد به دلیل آنچه او «شیوههای ناعادلانه» توصیف کرد و ۱۲.۵ درصد به دلیل ادعای «کار اجباری».
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، ترامپ را به تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست داخلی از طریق این تعرفههای اضافی، پیش از انتخابات ریاست جمهوری که قرار است اکتبر آینده برگزار شود و او به دنبال پیروزی در یک دوره دیگر است، متهم کرد.
لولا دا سیلوا در مقالهای در روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست»، ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و از تعرفههایی که او دوباره وضع کرده بود، انتقاد و اعلام کرد که ترامپ دهها جلسه بین تیمهای دو کشور، استدلالهای فنی محکم و اسنادی را که لولا دا سیلوا شخصا ارائه کرده بود، نادیده گرفت.
رئیس جمهور برزیل هشدار داد که این تعرفههای ناعادلانه به اقتصاد آمریکا و مشارکت بین دو کشور آسیب میرساند و خاطرنشان کرد که این تعرفهها برزیل را به سمت بازارهای جایگزین سوق میدهد.
منبع: آر تی