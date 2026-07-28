باشگاه خبرنگاران جوان - صادق مفرد معاون توانمند سازی اجتماعی بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام از آغاز به کار بخش ویژه سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ برای ایام اربعین خبر داد و گفت: سامانه ۴۰۳۰ همزمان با آغاز سفر‌های اربعین حسینی (ع)، خدمات مشاوره پزشکی، تغذیه و راهنمایی درمانی خود را به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان در اختیار زائران ایرانی در عراق قرار داده است.

مفرد با بیان اینکه زائران می‌توانند از داخل عراق تنها با شماره‌گیری ۴۰۳۰ و بدون نیاز به کد، از خدمات بهره‌مند شوند ادامه داد: در این سامانه، شماره ۱ برای مشاوره پزشکی و سلامت، شماره ۲ برای مشاوره تغذیه، شماره ۳ برای دارو‌های ممنوعه و شماره ۴ برای معرفی نزدیک‌ترین موکب درمانی بر اساس شماره عمود اختصاص یافته است.

وی به قابلیت جدید ۴۰۳۰ برای ایام اربعین اشاره کرد و گفت: همچنین زائران با وارد کردن کد *۴۰۳۰# (ستاره چهل سی مربع) در تلفن همراه خود می‌توانند اطلاعات این سامانه را بصورت رایگان و پیامکی دریافت کنند.

استقرار بیمارستان و درمانگاه سیار برکت در مسیر زوار اربعین

مفرد با اشاره به خدمات درمانی بنیاد برکت در ایام اربعین گفت: بیمارستان سیار ۹۲ تخت‌خوابی برکت در عمود ۹۸۹ طریق الحسین (ع)، بیمارستان ۴۰ تخت‌خوابی در مرز مهران و درمانگاه ۲۰ تخت‌خوابی در مرز شلمچه برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی مستقر شده است و با همکاری کادر درمان جهادی به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.