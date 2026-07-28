با حکم رئیس کمیته ملی المپیک، الهام شیرزاد برای مدت دو سال به عنوان رئیس کمیسیون آموزش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس ماده ۶ آییننامه شورای راهبری کمیسیونهای کمیته ملی المپیک و مصوبه شصت وششمین نشست هیات اجرایی، الهام شیرزاد با حکم محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک، از تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۵ به مدت دو سال به عنوان رئیس کمیسیون آموزش منصوب شد.
در متن این حکم با تأکید بر نقش مؤثر کمیسیونها به عنوان بازوی کارشناسی، سیاستگذاری و پژوهشی کمیته ملی المپیک، ابراز امیدواری شده است که رئیس جدید کمیسیون آموزش با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و فرصتهای موجود، در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای کمیته ملی المپیک گامهای مؤثری بردارد و در انجام مسئولیتهای محوله موفق و مؤید باشد.
کمیسیون آموزش یکی از کمیسیونهای تخصصی کمیته ملی المپیک است که با هدف ارتقای دانش، توانمندسازی و توسعه برنامههای آموزشی در حوزه ورزش المپیک فعالیت میکند.